Los accionistas del Sevilla FC han denunciado a Sergio Ramos por «incumplimiento» de su palabra, reclamándole el pago de la cláusula penal, apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta «conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios».

En un comunicado firmado por las diferentes familias que componen el accionariado al que ha tenido acceso OKDIARIO los dueños acusan al camero de hacer «maquinaciones» durante meses para engañar al Club:

«Este engaño, en el que el Sr. Ramos y su entorno nos mantuvo hasta ese mismo día, como conocen todas las personas que tuvieron algún contacto con él, no fue algo sobrevenido, como de manera absurda pretende ahora, estaba preparado desde hace meses, meses de engaño en perjuicio del Sevilla FC, con maquinaciones que se han puesto de manifiesto», han criticado.

En la mencionada carta, las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente ponen de manifiesto que el pasado 27 de mayo de 2026, a pocos días para que venciese el acuerdo, el Sr. Ramos y sus asesores declararon su «expresa voluntad de no cumplir el acuerdo».

De hecho apuntan que los Ramos «desvelaron que el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas».

«El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. Un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación, pues el acuerdo estaba cerrado meses antes y refrendado públicamente por el propio Sr. Ramos desde el día 11 de mayo», han asegurado.

En este sentido, los accionistas han dejado en negro sobre blanco que todo lo acontecido ha sido considerado «como una manifiesta falta de respeto a los accionistas y al Club», a falta de cinco días para el cierre del periodo de exclusividad desde enero al 31 de mayo de 2026, del que había disfrutado de forma privilegiada, la parte presuntamente compradora.

«Lo consideramos, además, impropio de una figura tan respetada y relevante en el mundo del fútbol como el Sr. Ramos, y que a priori suponía una garantía para el futuro del Sevilla FC», han subrayado.

Finalmente el Sevilla FC ha requerido al camero que «cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club» que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad.