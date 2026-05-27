Sergio Ramos rebaja su oferta por el Sevilla FC al 20% y los accionistas rechazarán la nueva propuesta
El accionariado no baraja aceptar las nuevas condiciones y considera que el camero ha jugado con "la presión social"
Los accionistas del Sevilla FC no aceptarán la nueva oferta de compra de Sergio Ramos por el club andaluz. Según ha podido confirmar OKDIARIO, este miércoles el ex futbolista ha puesto sobre la mesa a la parte vendedora una nueva propuesta que nada tiene que ver con lo que se llevaba negociando desde hace cuatro meses: reduce la compra del 80% a menos del 20% y supedita la adquisición a una futura ampliación de capital.
La parte compradora habría roto así con todo lo pactado anteriormente con los accionistas decepcionando a todos los allí presentes. Según han informado fuentes cercanas a la operación a este periódico, el cambio de postura del grupo encabezado por Ramos ha sorprendido al accionariado, que no se plantea cerrar un acuerdo que «nada tiene que ver» con lo negociado.
De hecho, los posibles compradores han pasado de ofrecer 450 millones a rozar por poco los 100 millones de euros para comprar algo más de 30.000 acciones una vez que se realizase la ampliación.
Asimismo, las voces conocedoras del proceso apuntan que el camero habría jugado con la ilusión de los aficionados y la complicada situación financiera que atraviesa el club, condicionando una nueva oferta inasumible a «la enorme presión social generada» alrededor.
Este miércoles Ramos acudió a la cita acompañado de su hermano René, su abogado, Julio Senn, y el letrado especializado en deportes Roberto Álvarez, de Cuatrecasas. La reunión era crucial para cerrar el acuerdo o cambiar de tercio y empezar a estudiar nuevas vías.
Como ya publicaba este periódico hace tan solo unos días, el club cuenta con al menos otras dos ofertas que, tras la sustancial rebaja de Sergio Ramos, resultan mucho más atractivas para los accionistas.
Por el momento al ex jugador le quedan cuatro días de absoluta exclusividad en las negociaciones. Aunque los accionistas no han dado todavía su respuesta oficial, todo apunta a que se cerrarán en banda a vender en club con esas condiciones.