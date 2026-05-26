Alineación del Rayo Vallecano contra el Crystal Palace en la final de la Conference League

El Rayo Vallecano busca el primer título europeo de su historia en este Conference League y, para la final, la alineación de Iñigo Pérez será la mejor posible. Tiene muchos recursos el técnico del conjunto franjirrojo, como bien han demostrado a lo largo de la temporada tanto en Liga como en Europa, donde las rotaciones apenas se han notado, aunque el equipo que juegue este partido histórico en Leipzig contra el Crystal Palace está prácticamente claro. A él vuelve Isi Palazón, sancionado en la competición doméstica.

De hecho, el bendito problema del técnico navarro está del centro del campo para arriba, donde le sobran recursos y donde todos han rendido de manera espectacular en este último tramo del curso. Cuatro posiciones y seis candidatos. Álvaro García e Ilias Akhomach llegan renqueantes, no como De Frutos, Isi, Alemao y Camello. Teóricamente, éste último se quedará fuera del once, mientras que de los dos primeros, Álvaro apunta a ser el elegido.

Isi suma cinco partidos de Liga sin jugar, tras ser sancionado con un total de siete por su expulsión ante la Real Sociedad. Sí participó de inicio en las semifinales ante el Estrasburgo, tanto en la ida como en la vuelta. Una de las insignias de este Rayo, llega a Leipzig para entrar directo en la alineación de la final, como uno de los factores más desequilibrantes con los que cuenta Iñigo Pérez.

En ataque, Alemao ha conseguido reivindicar su figura es estos meses finales de la temporada. El 9 del Rayo suma cinco goles en los últimos ocho partidos, siendo el héroe franjirrojo en esta Conference, al ser el autor de los dos tantos que permitieron al equipo madrileño alcanzar la final. Por su parte, De Frutos es quizás el jugador más diferencial de este equipo, sosteniendo durante la primera mitad de la presente campaña al equipo y llegando a ser internacional con España.

La duda aparece en el costado zurdo, donde Álvaro García apunta a la titularidad por delante de un Ilias Akhomach que, desde que llegara en el mercado invernal cedido por el Villarreal ha sobresalido. El marroquí se lesionó en la ida contra el Estrasburgo y desde entonces no ha vuelto a jugar, por lo que será su estado físico el que lleve al técnico a apostar por él o no.

Isi y 10 más en la final de la Conference

Donde no hay dudas es en la portería. Bajo palos aparece un Augusto Batalla que se ha consolidado en estos últimos cursos en la meta vallecana. Como sucede con buena parte del resto del equipo, es de destacar el rendimiento de un portero cuyas actuaciones en los penaltis no ha podido ser mejor.

La defensa estará formada por una línea de cuatro donde aparecerán Ratiu y Pep Chavarría en los laterales, formando en el eje de la zaga la pareja integrada por Lejeune y un reconvertido Pathé Ciss. En el doble pivote, serán el capitán Óscar Valentín y Unai López los encargados de darle sentido al fútbol rayista, justo por detrás de un ataque donde la duda parece estar en el costado zurdo, con Álvaro, mientras que De Frutos aparecerá por la derecha, Isi como enganche y, en punta, Alemao.