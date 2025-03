Lolita Flores pertenece a la saga de artistas más conocida y querida de nuestro país como son los Flores. Hija de la gran Lola Flores y de Antonio González ‘El Pescaílla’. Desde bien pequeña vivió rodeada de grandes artistas, tanto por su familia como por amigos que acudían a las fiestas que en su casa duraban hasta bien avanzada la madrugada. Se puede decir que cada uno de los miembros de su familia ha conseguido destacar en alguna disciplina artística, ya que sus hermanos son Rosario Flores y el fallecido Antonio Flores, el quizás mejor compositor de música pop que ha tenido España. Además, es madre de la actriz Elena Furiase y tía, de la también intérprete, Alba Flores. Por si no fuera suficiente, para completar el círculo de famosos que la rodean, sus padrinos fueron la actriz Paquita Rico y el torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’, padre de Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

Nacida el seis de mayo de 1958, no fue hasta los 17 años cuando comenzó su carrera musical, logrando un enorme éxito gracias a la canción Amor, amor, uno de los grandes temas del año 1975. Después llegarían otros éxitos, siguiendo con su enorme carrera discográfica, dejando para el recuerdo todo un himno como es Sarandonga, que es todo un clásico en cualquier fiesta y pasa de generación en generación pese a los cambios en la música. Tras conseguirlo absolutamente todo en la música, la interpretación se cruzó en su vida, rodando la película Rencor, en el año 2002. Aquel papel le hizo ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación, pero sería el principio de una enorme carrera que dura hasta la actualidad. Ha trabajado en series como 7 vidas, Hospital Central, La sopa boba, pero es en teatro donde Lolita ha conseguido hacerse respetar, siendo una de las actrices que más llena.

Los hombres de la vida de Lolita Flores

El primer gran romance con un hombre conocido fue con Paquirri, con el que mantuvo una relación en secreto, especialmente porque se trataba del ex marido de su íntima amiga Carmen Ordóñez. Más tarde llegaría Guillermo Furiase, con el que se casó en la boda más famosa de la historia de España, donde Lola Flores pedía desesperada al público que se agolpaba alrededor de la parroquia de Marbella en la que se celebraba que se marchasen. «Si me queréis, irse», una frase que ha quedado para el recuerdo, aunque no le sirvió de nada y aquello fue un absoluto caos, tanto que el párroco tuvo que casarles en el despacho, fuera de las miradas de curiosos que se colaron en la iglesia.

Desde 1982 y hasta el año 1995 fueron un matrimonio feliz, llegando a tener dos hijos: Elena y Guillermo Furiase. Pero todo se acabó en el mismo año en el que Lola Flores (su madre) y Antonio (su hermano) murieron, ya que su marido le pidió el divorcio meses después de las pérdidas más importantes de su vida.

Dejando a un lado los problemas legales con su ex marido, Lolita encontró de nuevo el amor con el presentador y humorista Juan y Medio, con el que mantuvo un noviazgo de cinco años, aunque siempre fueron muy discretos. Pese a la ruptura, ambos siguen siendo amigos y siempre dejan la puerta abierta a un posible reencuentro en el futuro.

También sonaron rumores de una posible relación con Fran Rivera, hijo de Carmina Ordóñez (su gran amiga) y de Paquirri (que fuera su novio). Ella, lejos de aclararlo, siempre ha dejado que la gente «piense lo que quiera» y ha evitado confirmarlo o desmentirlo.

En 2005 encontró el amor de nuevo con el actor Pablo Durán, con el que se casó en el año 2010, aunque se terminaría divorciando en 2015. Como curiosidad, durante este segundo matrimonio Lolita Flores quiso cuidar de Guillermo Furiase, su primera marido y padre de sus hijos, tras sufrir un ictus. Lo que iban a ser seis meses de convivencia se convirtieron en tres años en los que vivió junto a los dos hombres de su vida en la misma casa.

Desde entonces sigue soltera y no parece muy interesada en volver a encontrar pareja estable a estas alturas de la vida, aunque siempre queda abierta la puerta con Juan y Medio, ya que siempre han dejado claro que les gustaría vivir juntos en caso de llegar solos a la tercera edad. El tiempo dirá.

La jurado de Tu cara me suena se incorporó al programa en el año 2014, desde entonces se ha convertido en imprescindible junto a Chenoa y a Ángel Llácer, pero en 2025 deberá compartir mesa con Florentino Fernández, que llega para cubrir el hueco dejado por Carlos Latre. En el plató de concurso de imitadores se ha bromeado mucho con su altura, la que ella misma ha desvelado en alguna entrevista que es de 1,57. De esta manera se sitúa por debajo de la altura media de las españolas, que está en 1,62. En los hombres, la altura media en nuestro país es de 1,76.