Juan y Medio se sincera en ‘Gente Maravillosa’ sobre su relación con Lolita Flores

Gente Maravillosa sigue dando grandes momentos gracias a sus invitados desde las noches de los miércoles de Canal Sur. Si la semana pasada fue Manuel Benítez ‘El Cordobés’, esta semana ha sido Juan y Medio el que se ha sentado en el plató de Toñi Moreno, donde ha contado cómo sigue siendo su relación con Lolita Flores, dando a entender que podrían volver a estar juntos.

Aunque la suya fue una relación que supieron llevar en secreto ante la prensa -algo que parece impensable debido a que son dos de las personas más famosas de España-, años después hablan de ella con naturalidad. Tanta que su amistad es enorme, algo que no pueden ocultar cada vez que hablan el uno del otro.

El presentador fue el que tuvo que darle la noticia de que su padre ‘El Pescaílla, había muerto. «A las seis y media de la mañana yo estaba durmiendo con Juan y sonó el teléfono de la habitación. Me dijo Lola quédate tranquila, y me dio como paz», contó Lolita en su anterior visita al programa en octubre de 2023.

En aquella ocasión, la cantante y actriz dejó unas preciosas palabras a su amigo que hicieron llorar a más de uno, por lo que la visita del presentador era muy esperada para escucharle hablar de ella. Como no podía ser de otra manera, de nuevo volvió a deshacerse en elogios a la que fue su pareja.

«Es lo mejor que puede ofrecer una mujer porque ella te da cobijo, te da alegría, sabes que tiene un corazón como el de una leona, es una cosa tremenda», ha contado. «Es una suerte que en el recorrido de la vida tú te cruces con alguien con esa elegancia», ha celebrado.

Pese a que no están juntos desde hace años, por sus palabras siempre dejan abierta la puerta a una posible reconciliación. «Quién sabe si los dos nos despediremos de la vida juntos, pero sin que signifique nada», ha dicho Juan y Medio.

«Que esté en mi casa ya sería un fin de fiesta brutal. Que yo desayunara con ella, que me dijera lo que tengo que ir a comprar o sacar el perro con ella. Con ese tipo de personas quiero yo morir, quiero tenerlas cerca», unas palabras con las que, de nuevo, Toñi Moreno se ha emocionado.

¿Qué dijo Lolita sobre Juan y Medio en su paso por Gente Maravillosa?

Hay que remontarse a octubre de 2023 para escuchar las bonitas palabras que la jurado de Tu cara me suena dijo sobre el presentador de Canal Sur. En ellas, desveló que su ruptura fue provocada por celos profesionales y que fue ella la que tomó la decisión de romper la relación: «Tendría que haber aguantado un poco más».

Años después, tras haberse casado por segunda vez, y haberse divorciado de nuevo, dejó caer que podrían haber tenido un gran futuro: «Si no hubiera cortado, hubiera sido mi segundo marido. O, aunque no me hubiera casado con él, hubiera sido mi pareja de por vida».

Pese a todo, su amistad parece que es indestructible y que ambos se estarán apoyando para siempre, algo que ella le agradecerá siempre. «Yo a Juan le tengo que agradecer muchas cosas. Sigue estando presente, a mi lado y me sigue cogiendo de la mano, aunque él tenga su vida y yo tenga la mía. Sé que lo voy a tener ahí toda mi vida», recordó explicando que ha sido -y sigue- siendo un apoyo muy importante en su vida.