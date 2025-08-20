Bertín Osborne y Gabriela Guillén han posado -por separado- junto a su hijo David, de un año y medio. El artista español y la de Paraguay han decidido dar este paso para dar «normalidad mediática» a su nucleo familiar, así como ha expectación que se ha generado desde que la fisioterapeuta anunciara su embarazo. Lo cierto es que para muchos lectores, esta puede ser una portada cuanto menos llamativa por ambas partes. La primera razón porque, en un primer momento, el ex de Fabiola Martínez dejó claro que no iba a ejercer de padre de nuevo -ya que consideraba que, a su edad, lo lógico era ser abuelo- y por otro lado, la empresaria, hasta ahora, siempre se mantuvo en la postura de que iba a proteger la imagen del menor -así como su nombre, que también han revelado-. Sin embargo, detrás de esta reveladora entrevista, hay un trasfondo y una cara B.

El trasfondo del posado

Desde las primeras líneas de su entrevista -que no conjunta, ya que no han posado juntos ni han hecho declaraciones en común-, Gabriela Guillén y Bertín Osborne han zanjado el motivo por el que han decidido dar este paso adelante a pesar de que en un comienzo se mostraron reacios a enseñar el rostro del menor, que el próximo mes de diciembre cumplirá dos años.

Bertín Osborne en un evento de Multiópticas en Madrid. (Foto: Gtres)

El intérprete de Eterna melodía ha sido tajante y, al igual que ocurrió en el pasado con el resto de sus descendientes, ha querido darle «visibilidad a su situación», así como la de la madre de su hijo pequeño. «No queremos que sea como un niño escondido. Es una monada, cariñosísimo y un amor», ha dicho Osborne en ¡Hola!

Eso sí, para Bertín este posado no significa nada: ni una reconciliación con la paraguaya -como se ha especulado desde que naciera su hijo en común-, ni una nueva paternidad. De hecho, ha reiterado que aunque ve al menor con frecuencia, lo cierto es que vive en otra ciudad distinta -una situación que, de momento, no cambiará-.

Por su parte, Gabriela Guillén -que en un primer momento no quiso destapar ni la identidad ni el nombre de su hijo (que tiene un significado católico: «el amado por Dios»)-, ha explicado que para ella lo primero es el menor y que como ella no tuvo una figura paterna, ha tratado de acercar posturas con Bertín para que su vástago en común sí que pueda disfrutar de su progenitor -y viceversa-. Además, al igual que Bertín, ha aclarado en el medio citado que «la cara del bebé estaba en oculto, pero él -refiriéndose al menor- no tenía por qué estar escondido».

Gabriela Guillén con su hijo. (Foto: Gtres)

La estratégica indumentaria

Otro de los detalles de la portada que han protagonizado padre e hijo es su indumentaria. Sabido es que desde hace años Bertín colabora con El Capote, una conocida marca de ropa con la que ha posado en esta ocasión y cuyo logo es muy reconocible, al igual que la de su hijo, que ha lucido en la imagen principal una blusa de Silbon. Un detalle llamativo ya que, mayoritariamente, las firmas de moda suelen pagar por aparecer en publicaciones, lo que da a entender que estas marcas han colaborado, a cambio de una retribución económica, en este reportaje.