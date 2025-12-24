La llamada obligada de la Reina Letizia en el día de Nochebuena

Para la Reina Letizia, el día 24 de diciembre significa algo más que la celebración de la Nochebuena. La esposa de Felipe VI pasa esta jornada en el Palacio de la Zarzuela con el monarca, sus hijas y otros miembros de su familia. Pero, además, el 24 de diciembre es el día en el que su padre celebra su cumpleaños.

Jesús Ortiz cumple esta Nochebuena 76 años y, aunque no se conocen con exactitud sus planes, no cabe duda de que su familia le felicitará desde primera hora. Una llamada telefónica, un mensaje o quién sabe si por vídeo, pero el padre de la Reina recibirá el cariño de todos sus seres queridos en esta fecha tan especial.

Jesús Ortiz en Madrid. (Foto: Gtres)

El abuelo de la princesa Leonor es el miembro más activo en las redes sociales de la familia de doña Letizia. Su presencia en plataformas contrasta con la discreción de su ex mujer, Paloma Rocasolano. La Reina Letizia tiene una relación muy estrecha con los dos, aunque no es ningún secreto que ha estado más unida a su madre a lo largo del tiempo. Aunque Jesús Ortiz siempre ha participado en fechas señaladas, era a Paloma Rocasolano a quien doña Letizia le confiaba el cuidado de sus hijas cuando los Reyes se marchaban de viaje. No obstante, año tras año no falta a su cita el 6 de enero en casa de Ortiz, donde la Familia Real disfruta de la tradicional merienda del Día de Reyes.

La vida actual de Jesús Ortiz

El padre de la Reina Letizia siempre ha preferido mantener un perfil bajo a pesar de su profesión de periodista. Una profesión en la que siguió los pasos de su madre, la inolvidable Menchu Álvarez del Valle y en la que su hija mayor también tomó el relevo. La Reina ejerció el periodismo hasta pocos días antes de que se anunciase su compromiso con el entonces príncipe de Asturias.

En estos momentos Jesús Ortiz no está en activo. Hace algunos años -en 2021- él mismo anunció a través de las redes sociales que se había jubilado de su relación laboral, pero no de su profesión. El padre de doña Letizia lleva en el oficio de comunicar desde 1969 y ha colaborado con distintos medios, tanto prensa escrita como radio, televisión, digitales y prensa corporativa.

Jesús Ortiz en la presentación de un libro. (Foto: Gtres)

Casado con Ana Togores desde 2004 -la boda fue en Llanes y muy discreta- y con quien vive en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en los últimos años Ortiz ha demostrado su pasión por el mundo de la cocina. De hecho, recientemente ha escrito el prólogo del libro Las comidas de Villasinda, de su amigo Jorge C. Alonso. También ha compartido en sus redes sociales algunas recetas familiares o ha revelado cuál es su roscón preferido. Aunque siempre ha preferido mantener un perfil bajo, hace poco acudió a la presentación del libro de su amigo, algo poco habitual en él.