Alivio en Noruega: Harald V recibe el alta y retoma sus vacaciones con la reina Sonia en Tenerife

El rey Harald V ha recibido el alta hospitalaria tras superar con éxito una infección cutánea y un cuadro de deshidratación que obligaron a su ingreso esta semana en el Hospital Universitario Hospiten Sur, donde se encontraba bajo observación médica. La noticia, confirmada por la Casa Real de Noruega, ha sido recibida con alivio tanto en Noruega como en el ámbito internacional, dado que el monarca, de 89 años, es actualmente el jefe de Estado en activo de mayor edad en Europa.

El ingreso se produjo durante unas vacaciones privadas que el soberano disfrutaba junto a su esposa, la reina Sonia de Noruega, en el sur de Tenerife. Según explicó el comunicado oficial, el rey presentó síntomas derivados de una infección localizada en una de sus piernas, que derivó además en deshidratación. Aunque desde el primer momento se transmitió un mensaje de tranquilidad, la avanzada edad del monarca y su historial médico reciente hicieron que la noticia generara cierta inquietud.

El rey Harald V en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Afortunadamente, la evolución fue favorable desde las primeras horas. El tratamiento administrado en el centro hospitalario permitió controlar la infección con rapidez, y los médicos constataron una mejora progresiva en su estado general. Apenas dos días después de su ingreso, el Palacio anunció que el rey había respondido bien al tratamiento y que podía abandonar el hospital. «Su Majestad el Rey ha respondido bien al tratamiento y se ha recuperado rápidamente. Hoy será dado de alta», señalaba el comunicado difundido a la prensa.

El médico personal del monarca, Bjørn Bendz, se desplazó expresamente desde Oslo hasta Tenerife para supervisar su evolución y coordinarse con el equipo sanitario español. Fue él quien detalló que la infección tenía carácter cutáneo y subrayó que, en personas de edad avanzada, este tipo de dolencias deben tratarse con especial cautela. Bendz permanecerá algunos días más en la isla para continuar evaluando la recuperación del soberano y asegurarse de que no surjan complicaciones posteriores.

La reina Sonia acude al hospital a visitar al rey Harald. (Foto: Gtres)

Tras recibir el alta, el rey ha regresado al hotel donde se alojaba junto a la reina Sonia. Ambos continuarán su estancia privada en Tenerife, al menos hasta la fecha prevista inicialmente para el fin de sus vacaciones. Por el momento, no se ha tomado una decisión definitiva sobre el día exacto de su regreso a Noruega, aunque su agenda oficial contempla retomar los compromisos institucionales en Oslo en los próximos días.

Este episodio se suma a otros problemas de salud que el monarca ha afrontado en los últimos años. En 2005 fue intervenido por un tumor en la vejiga, y posteriormente se le implantó una válvula cardíaca. También fue operado de la rodilla y, hace dos años, durante un viaje privado a Malasia, sufrió otra infección que obligó a su traslado en avión medicalizado a Noruega, donde se le implantó un marcapasos. A pesar de estos antecedentes, Harald V ha mantenido una presencia constante en la vida pública de su país, destacando por su sentido del deber y su compromiso institucional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

La rápida recuperación en esta ocasión ha reforzado la imagen de resistencia y fortaleza que caracteriza al monarca. Aunque la edad convierte cualquier contratiempo médico en un asunto delicado, el desenlace positivo de este ingreso ha permitido que todo quede en un susto. La Casa Real ha anunciado que facilitará una nueva actualización sobre su estado de salud en los próximos días, salvo que se produzca algún cambio relevante.