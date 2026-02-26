Antonio Tejero Molina, el teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años. Y lo ha hecho, paradójicamente, apenas dos días después del 45º aniversario del citado episodio y durante la misma jornada en la que el Gobierno ha desclasificado nuevos documentos sobre lo ocurrido aquel día. En dichos informes, han salido a la luz las conversaciones que mantuvo Carmen Díez Pereira, mujer de Tejero, horas después del intento de golpe de Estado, en las cuales se lamentó en varias ocasiones de la soledad con la que había contado su marido. «Qué desgraciado, tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira cómo lo han engañado. Estaría el Ejército detrás, en la cabeza, y ahora nadie ha hecho nada […] Me lo han dejado tirado como una colilla, me lo han dejado solo. […] El tonto desgraciado, lo han dejado solo, para no variar», reiteraba.

Pero no solo eso. Y es que en una conversación con una mujer llamada Herminia, Carmen decía desesperada que era incapaz de ponerse en contacto con su esposo. «Estoy intentando hablar con mi marido toda la noche y no puedo hablar con él. No puedo, estoy intentando hablar con él y no puedo», comentaba visiblemente preocupada. «Hija de mi vida, ¿has visto qué asco de Ejército?», proseguía comentando junto a Herminia, la cual tampoco se quedaba lejos con sus respuestas. «Mira que te digo, ¡tenía que cargárselos antes de salir de ahí, tenía que cargárselos!», sentenciaba.

Antonio Tejero por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, estas conversaciones han situado a Herminia y a Carmen como las mujeres clave del 23F, las cuales se mostraron como un férreo apoyo a Tejero. Hasta ahora, nadie conocía la identidad de Herminia, pero, tal y como ha publicado Público tras consultar varias fuentes fiables, su nombre completo era Herminia Collado Estrada y fue candidata de Fuerza Nueva por Murcia en las elecciones generales de 1977 y colaboradora del diario franquista El Alcázar. Falleció hace años y a juzgar por la conversación mencionada, todo parece indicar que guardaba una estrecha relación de amistad con el matrimonio formado por Carmen y Antonio.

El matrimonio de Carmen Díez y Antonio Tejero

Antonio Tejero y su mujer Carmen Díez Pereira. (Foto: Gtres)

Antonio Tejero formó una familia profundamente vinculada al ámbito militar y religioso junto a su esposa, Carmen Díez Pereira, hija también de un guardia civil y maestra de profesión (fallecida en 2022). Se casaron pocos años después de que él ingresara en la Guardia Civil, en 1951, y fruto de su matrimonio nacieron sus seis hijos en común; Carmen, Dolores, Antonio, Elvira, Ramón y Juan. Ha sido precisamente uno de ellos el encargado de anunciar la triste pérdida de su padre, asegurando que se fue «en compañía de todos sus seres queridos y habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad León XIV».