Ni sandalias ni bailarinas: los zapatos tendencia que van a arrasar en España este verano

Con la llegada de la primavera, los días se alargan, suben las temperaturas y el armario pide un cambio. Dejamos atrás las capas pesadas del invierno y comenzamos a buscar prendas y calzado que combinen elegancia y comodidad. En esta temporada, los zapatos tendencia que van a arrasar presentan un estilo sencillo pero sofisticado se convierte en protagonista, tanto para la oficina como para salidas informales o eventos al aire libre.

Las mules, tipo sandalias pala, resurgen con fuerza como opciones versátiles, prácticas y modernas. Su diseño abierto y de colocación simple las transforma en aliadas perfectas para quienes desean estar a la moda sin renunciar al confort diario. Estos calzados se caracterizan por su diseño abierto en la parte trasera, lo que permite calzarlas con facilidad y aporta un aire desenfadado pero chic.

Los zapatos tendencia para la nueva temporada

Estas mules pueden presentar punta cerrada o abierta, tacón bajo, medio o plano, adaptándose tanto a looks formales como casuales. La influencer y asesora de imagen Caro, explica que «por el hecho de ser destalonados, son una excelente opción para los meses cálidos».

Así destacan por su estructura simple de una o varias tiras anchas que cruzan el empeine, priorizando la comodidad. Combinan perfectamente con vestidos vaporosos, pantalones de lino, jeans rectos o faldas midi. Además, los materiales como la piel, la goma o las fibras trenzadas aportan variedad estética, permitiendo que cada persona encuentre un modelo acorde a su estilo personal y a las tendencias actuales.

Las características de las mules

Se distinguen por su diseño sin talón y su estética refinada. Sus principales características incluyen:

Diseño abierto en la parte trasera.

Pueden tener punta cerrada o abierta.

Disponibles con tacón alto, medio, bajo o planas.

Materiales variados: piel, rejilla, satén, tejidos naturales.

Estilo versátil: funcionan tanto en looks formales como casuales.

Fáciles de poner y quitar.

Las mules son ideales para outfits de oficina, conjuntos monocromáticos, vestidos midi o pantalones sastre. Aportan elegancia inmediata con un toque moderno.

Algunas mules en tendencia

Mules de piel minimalistas

Perfectas para un look sofisticado y profesional. Combinan con pantalones rectos y blazers estructurados.

Mules de rejilla

Aportan frescura y ligereza visual. Son ideales para primavera y estilismos con jeans o faldas fluidas.

Mules con tacón bajo

Ofrecen comodidad y feminidad. Funcionan muy bien en eventos de día o reuniones laborales.

La sencillez de los zapatos tendencia

Este calzado se caracteriza por su sencillez estructural y máxima comodidad. Estas son sus claves:

Diseño abierto y deslizante.

Una o varias tiras anchas sobre el empeine.

Versiones planas o con plataforma.

Materiales como goma, piel o textiles técnicos.

Estética casual que puede elevarse según el material.

Gran comodidad para uso diario.

Son ideales para looks urbanos, outfits de vacaciones o estilismos de fin de semana.

Sandalias pala planas de goma: perfectas para un estilo informal y práctico.

Sandalias pala de piel estructurada: elevan cualquier conjunto básico, aportando sofisticación.

Con plataforma: aportan altura sin perder estabilidad ni confort.

Las mules más recomendadas para esta temporada

Si buscas modelos concretos que marcan tendencia esta primavera, estas opciones destacan tanto por diseño como por precio:

Sandalias pala con plataforma de Desigual

Sandalias de goma tipo pala, con amplia plataforma y detalle de logo en el talón en color liso. Son modernas, llamativas y perfectas para looks casuales con personalidad.

Sandalia de piel mule de Zara

Zapato tipo sandalia en piel. Estilo mule. Tira ancha delantera. Tacón kitten. Acabado en punta redonda. Un modelo elegante y versátil, ideal para combinar con vestidos midi o pantalones de lino.

Mule rejilla de Mango

Flat. Estilo mule. Diseño rejilla. Sin cierre.

Cómo combinar los zapatos tendencia

Para lograr un look equilibrado y actual, es necesario tener en cuenta estas ideas:

Con vestidos vaporosos para un estilo romántico.

Con jeans rectos y camisa blanca para un look casual chic.

Con trajes sastre en tonos neutros para un outfit sofisticado.

Con prendas de lino para un aire fresco y natural.

En conjuntos monocromáticos para estilizar la figura.

La clave está en elegir el modelo adecuado según la ocasión y jugar con proporciones.

Consejos para cuidar tus mules y sandalias pala

Para mantener el calzado en perfecto estado durante más tiempo, es necesario seguir estas recomendaciones:

Limpiar regularmente según el material (productos específicos para piel, paño húmedo para goma).

Guardarlas en un lugar seco y ventilado.

Evitar la exposición prolongada al sol.

Utilizar hormas en modelos de piel para conservar la forma.

No mojarlas en exceso, especialmente si son de rejilla o cuero.

Alternar su uso para evitar desgaste prematuro.

Un buen mantenimiento no solo prolonga la vida útil del calzado, sino que también mantiene su apariencia impecable temporada tras temporada.