Makoke atraviesa un momento delicado en su vida. Una semana después de que saliera a la luz que Gonzalo, su prometido, está acusado de tres cargos de violencia doméstica, según Luis Pliego, ahora la colaboradora televisiva se enfrenta a un nuevo varapalo y que tiene relación con Hacienda.

Makoke, endeudada con la Agencia Tributaria

«Makoke, hay una carta para ti. Hay una carta de la Agencia Tributaria. Tú dijiste hace poco que estabas al día, que no debías nada, que eras incluso feliz y una gran pagadora. Por cierto, hablando de malas personas. Las que no pagan a la Hacienda Pública, que somos todos, también son malas personas. Que sepas que la Agencia Tributaria te reclama 110.000 euros», comenzó diciendo Luis Pliego en El tiempo justo el pasado martes 24 de febrero. El director de Lecturas destapó esta noticia sobre la tertuliana, que, según Joaquín Prat, esta cifra estaría al límite de un delito fiscal.

«Está al límite, otra vez, del delito fiscal, Makoke. Yo con esta señora ya no tengo ninguna relación desde que… La carta fecha del miércoles pasado. En esa casa, los burofaxes no se suelen recoger. (…) Eso es lo que debe a la Hacienda Pública, que somos todos. Tenía una deuda a medias con su ex marido, luego Hacienda se lo quitó», añadió Pliego.

Makoke habla en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Makoke tuvo dos defensores en plató. El primero de ellos, Antonio Rossi, que amplió la información de Pliego y matizó algunas partes de su noticia: «Delitos fiscales solo si hay fraudes. Es sanción administrativa si no hay fraude. Es una sanción administrativa, si no hay fraude, no es penal». Es decir, según Rossi, al no ser penal no entraría en la cárcel.

Marta López, amiga de Makoke, también dio su punto de vista tras hablar con la protagonista de la noticia: «Yo le he preguntado a Makoke y ella me dice que está absolutamente al tanto. Me manda una carta en la que dice que está al corriente del pago. Ella tuvo una derivación pro su ex marido -refiriéndose a Kiko Matamoros- y tuvo que pagar una gran cantidad, quedando pendiente esta, que está en recurso y pendiente de resolución. Todo el mundo sabe que tuvo una derivación de un millón de euros de su ex marido».

Un relato que no convenció a Luis Pliego, que se reafirmó con la noticia del problema de Hacienda de Makoke. «Que deje de mentirte, que esa deuda es de la semana pasada», concluyó.

Los problemas judiciales de Gonzalo y la salud de su nuera

Esta no es la gran y única preocupación de Makoke. Hace solo unos días salió a la luz que Gonzalo, su prometido, se enfrentaba a tres cargos de violencia doméstica por un altercado con su ex. Una noticia que la tertuliana comentó y que confirmó: «Yo he escuchado ese audio y tengo que reconocer que es durísimo, durísimo».

Makoke y Gonzalo. (FOTO: GTRES)

Y no solo eso. Los últimos meses en la vida de Makoke también han estado marcados por el estado de salud de su nuera, Marina Romero, por la que pospuso su boda con Gonzalo tras ingresar la influencer en la Clínica Universidad de Navarra el pasado mes de agosto.