Bertín Osborne no se quedará con su hijo pequeño, Arian David, durante el paso de Gabriela Guillén por Supervivientes. La esteticista, que en unos días pondrá rumbo a Honduras, ha desmentido que el padre de su primogénito se hará cargo del menor durante los fin de semanas, tal y como recoge una conocida revista. La de Paraguay ha aparecido hace solo unos minutos para aclarar cómo será la situación del pequeño mientras ella concursa en este reality extremo, y que dista mucho de lo declarado en el medio que recoge la noticia.

Gabriela Guillén dijo que su hijo pasaría tiempo con Bertín

El pasado 18 de febrero, en una fiesta organizada por Arantxa de Benito y Bea Jarrín en el Club Castellana 8, en Madrid, Gabriela Guillén confesó que durante su paso por Supervivientes, «durante la semana su hermana se quedaría con Arian David, que ya va a la guardería» y que, «los findes de semana se quedaría con su padre, Bertín Osborne». Unas palabras que recoge Diez Minutos. Sin embargo, parece que ahora ha reculado al asegurar que el artista no se hará cargo de esta manera con el menor.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

«Eso no es cierto para nada. De una cosa que se pueda decir a que aparezca en una revista… Es falso. No es verdad. Se quedará cuando el padre pueda. Ni siquiera se ha planteado. Estará presente. Ojalá que le vea y Bertín está pendiente. Se saca todo de contexto. Es el padre de mi hijo y tendré que hablar con el siempre», ha dicho.

La relación del cantante y su hijo pequeño

Cuando Gabriela Guillén estuvo a punto de dar a luz, el ex de Fabiola Martínez concedía una entrevista en ¡Hola! donde aseguró que no se iba a hacer cargo como padre -aunque sí económicamente- de Arian David. Una postura que cambió con el paso de los meses, pues solo un año después, el cantante posaba con la de Paraguay y su hijo en común en el mismo medio en el que dijo que no ejercería como tal la paternidad.

Sin embargo, y aunque la ex pareja dejaba constancia de la unidad familiar, el pasado mes de diciembre Gabriela se mostró muy molesta con el padre de su hijo ya que no acudió a su segundo cumpleaños. «El mejor regalo creo que es estar y también poner de su parte. Que tenga una relación con su hijo, que su hijo sepa quién es su padre. Él tiene que ver si le nace, yo no puedo obligarle a que quiera a nuestro hijo o que esté», dijo.

Gabriela Guillén a su llegada a España con su hijo. (Foto: Gtres)

Un discurso con el que volvió a retractarse ya que, una vez confirmada su participación en Supervivientes, dijo que pudo hablar con Osborne: «Me ha dicho que me va a ir muy bien, que me apoya. Que me lo pase muy bien, que lo disfrute a tope, que es una oportunidad, que vaya a disfrutar y que sea yo misma».