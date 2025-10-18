David, Isai o Mariana: el simbólico significado de los nombres que escogen los famosos para sus hijos

David, Isai o Mariana son algunos de los nombres que últimamente resuenan entre la lista de favoritos y grandes apuestas de los famosos para nombrar a sus hijos. Todos ellos, cargados con un profundo simbolismo y muy cercanos a la religión, comenzando por Isai. A continuación, te descubrimos el significado tan especial que tienen.

Cristina Pedroche daba la bienvenida a su segundo hijo el pasado 17 de julio, y explicaba el especial significado que tenía ese nombre. De origen bíblico, Isai hace referencia al padre del rey David. Y su traducción literal sería: «Dios es salvación».

Fue durante su primer embarazo, cuando Pedroche comenzó a abrazar la fe católica con mayor fuerza. Y es que la maternidad la hizo creer en la existencia de Dios. «Yo estaba súper embarazada en el salón de casa con mis meditaciones y de repente pensé: «ay dios mío, si me ayudas a que todo esto salga bien, voy a bautizar a la niña».

Un auténtico sueño cumplido para la presentadora, quien disfruta al máximo de su faceta como mamá. «Salió todo muy bien y dije: la voy a bautizar. Es como que siento que yo sola no puedo protegerla, y necesito que alguien me ayude a que ella esté bien». Ahora, la llegada del pequeño Isai no ha hecho más que aumentar la felicidad de Pedroche y su pareja, Dabiz Muñoz.

También Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne y madre de su hijo pequeño, ha optado por un nombre muy ligado a la fe para su niño. De hecho, ella misma explicaba el significado durante el espectacular reportaje que protagonizaban para la revista ¡Hola!

Gabriela Guillén y Bertín presentan a su hijo David. (FOTOS: GTRES/ PORADA ¡HOLA!)

Aparte de ser un nombre muy sencillo y bonito, David tiene origen hebreo y bíblico, que quiere decir «el amado por Dios». De hecho, Guillén no duda a la hora de referirse al pequeño como «su rey». Una forma de hacer referencia al rey David, uno de los grandes profetas del judaísmo y el cristianismo, conocido por haber vencido al gigante Goliat. «Por eso se llama así», detalla la empresaria. Mientas que Arian, el primer nombre del hijo de Bertín y Gabriela, procedería del griego antiguo y significa «sagrado» o «santísimo».

Por otro lado, María Pombo también ha sorprendido con la elección del nombre para su tercera hija. La influencer y su marido, Pablo Castellano, viven uno de los veranos más especiales de su vida.

Así, descubrían el sexo del bebé que viene en camino gracias al sabor de un helado, además de compartir públicamente el nombre que habían escogido y que ha dado pie a una gran cantidad de comentarios al respecto. «¡Qué felicidad! Deseando conocerte Mariana», compartían emocionados.

«Desde que era muy pequeña, el nombre de Mariana me ha encantado», explicaba a sus seguidores Pombo. «Tenía una lista muy larga de nombres, y muchos me habían dejado gustar. Sin embargo, Mariana realmente me apasiona». Y pese a que en un primer momento se debatían entre dos nombres para la pequeña que viene en camino, finalmente fue al ver ese significado tan especial cuando se decantaban por este mismo. «Además de ser una variante del nombre María, que no tenía ni idea, me encanta que una hija mía lleve en parte mi nombre». Y es que implica la unión entre María, –que significa «amada de Dios»–, y Ana, –que significa «llena de gracia»–. De esta forma, ponen el broche de oro a su preciosa familia.