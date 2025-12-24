Amalia de Holanda, tras los pasos de Leonor: la marca española que se cuela en su armario

Los reyes de los Países Bajos han esperado casi hasta la Nochebuena para desvelar su felicitación de Navidad. Máxima y Guillermo de Holanda han sido los últimos royals en compartir su christmas y han elegido como imagen una fotografía inédita de la graduación de la princesa de Orange. Un detalle con el que los reyes quieren recalcar la importancia de su hija mayor como heredera al trono y futuro de la institución.

Se trata de una fotografía que no se había visto hasta ahora en público, aunque sí que se conocían otras imágenes del momento. Algo similar a lo que han hecho los Reyes don Felipe y doña Letizia, que apostaron por una entrañable imagen familiar en Valdesoto -Pueblo Ejemplar de 2025-, para recalcar la importancia de la Fundación Princesa de Asturias y, por ende, la de Leonor.

Moda española y complementos de lujo

La imagen fue realizada el pasado mes de julio, coincidiendo con la graduación de la princesa de Orange quien, por cierto, cursó parte de su formación universitaria en España debido a las amenazas de un grupo mafioso. En la fotografía se ve a Amalia en el centro, radiante y muy sonriente. La hija mayor de los reyes de los Países Bajos acababa de terminar sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) por la Universidad de Ámsterdam, a falta de presentar su trabajo de fin de grado. La princesa tuvo que retrasar la presentación de este trabajo debido a la intervención a la que tuvo que someterse por la rotura de brazo que sufrió. Fue finalmente en otoño cuando lo expuso ante el tribunal. Un trabajo en el que Amalia analizó el impacto de la IA en el ámbito de los Derechos Fundamentales.

El vestido de Amalia de Holanda. (Foto: Miphai)

La heredera viste un diseño de la firma española Miphai. Se trata del vestido Cayetana en color granate, muy en tendencia. Es un vestido midi con falda fluida y escote asimétrico. Su precio es de 254 euros. La firma Miphai está presente en el armario tanto de la Reina Letizia como en el de la princesa Leonor y la infanta Sofía. La princesa de Asturias fue la primera en apostar por la marca, con un precioso vestido en color azul celeste para una de las entregas de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona.

La Reina Letizia con un vestido de Miphai. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, Amalia lleva una gargantilla dorada y un espectacular reloj de la firma Cartier, en concreto, el modelo Panthère en oro amarillo con correa de eslabones. Un reloj cuyo precio supera los 20.000 euros.

La princesa de Orange es la gran protagonista de la felicitación, en la que también aparecen tanto sus padres como sus dos hermanas. Para la ocasión, Máxima apostó por un diseño de Zimmerman, mientras que sus dos hijas menores se decantaron por modelos más casuales. La princesa Alexia escogió un dos piezas de camisa blanca y falda midi y Ariane eligió un traje de chaqueta de color teja.

La princesa Leonor con un vestido azul de Miphai. (Foto: Gtres)

De Leonor a la infanta Sofía

Como ya hemos comentado, tanto la princesa Leonor como la Reina Letizia han llevado piezas de Miphai. En el caso de Leonor, estrenó en una de las entregas de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona un modelo de color azul celeste de corte princesa con escote bardot. Por su parte, doña Letizia sorprendió en el Teatro Real con un vestido azul con la espalda abierta que generó multitud de comentarios debido a a sus músculos marcados. En cuanto a la infanta Sofía, en la última entrega de los Premios Princesa de Asturias apostó por un diseño de la marca.