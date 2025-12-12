Los Reyes eligen una entrañable imagen familiar en Valdesoto para felicitar la Navidad

A poco más de una semana para la Nochebuena, la Casa Real ha compartido su felicitación de Navidad de este año. Los Reyes y sus hijas han escogido una imagen de la visita a Valdesoto, en la última jornada de la semana de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias.

En la fotografía aparecen la princesa Leonor y la Reina Letizia en primer plano, sentadas sobre una piedra. Detrás de ellos, el Rey y la infanta Sofía, ya de pie. Don Felipe abraza sutilmente a su hija menor. Todos ellos están muy conjuntados en términos de estilo. La princesa y la Reina, en azul y camel, mientras que el gris es el tono dominante en los looks de Sofía y el Rey.

La felicitación de Navidad de los Reyes. (Foto: Casa Real)

A pesar de que se trata de una imagen inédita, la fotografía fue tomada durante un acto oficial, por lo que un año más los Reyes han seguido esta tendencia de escoger imágenes que ya se habían hecho en lugar de hacer una fotografía específica para la felicitación navideña. Algo que solamente se ha hecho en algunas ocasiones. No obstante, la elección de una imagen durante un día clave y en Asturias tiene un significado importante, ya que resalta la relevancia que los premios tienen para la Familia Real y conectan directamente con el papel de Leonor como futuro de la institución.

Una tipografía especial

El interior de la felicitación también tiene algunos detalles especiales. En la parte izquierda aparece el texto: «Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026», escrito en la tipografía Ibarra Real Nova. Esta tipografía data del siglo XVIII y fue utilizada en la edición de 1780 de Don Quijote de La Mancha realizada para la Real Academia. Con este detalle se pretende poner en valor el patrimonio tipográfico español. En la parte derecha, un mensaje manuscrito y las firmas de la Familia Real: «Con todo nuestro afecto y los mejores deseos».

La felicitación de Navidad de los Reyes. (Foto: Casa Real)

La felicitación del pasado año

El pasado año, don Felipe y doña Letizia escogieron una fotografía tomada en el Palacio Real durante los actos con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado. Una imagen en la que la princesa Leonor y la infanta Sofía ocupaban la parte central, flanqueadas por Sus Majestades. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de actos oficiales, en este caso la infanta estaba al lado del monarca, mientras que doña Letizia se colocó junto a Leonor.

Lo más destacable del christmas fue que en su interior contenía un homenaje a los afectados por la DANA, con un fragmento del poema Un rastro de felicidad del poeta valenciano Francisco Brines: «Y busco un rostro que refleje luz, alguien como yo, teniendo muerte solo, tenga también, como tuviera yo, venciéndola, la vida». En 2021 los Reyes le hicieron entrega del Premio Cervantes en su domicilio en Oliva, apenas una semana antes de su fallecimiento. Fue una de las escasas ocasiones en las que el galardón no se ha entregado en Alcalá de Henares.

Cuenta atrás para el reencuentro

Aunque ya tenemos la felicitación, la Familia Real todavía no puede disfrutar de las vacaciones de Navidad. La agenda de la Casa de S.M. el Rey aún no ha finalizado y a don Felipe todavía le queda grabar su tradicional discurso para la noche del 24. Está previsto que la grabación se lleve a cabo en estos días y va a ser uno de sus mensajes más complicados debido a la reciente publicación de las memorias de su padre y a la delicada situación política.

El Rey Felipe, la Reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en Valdesoto. (Foto: Gtres)

Además, ni la princesa Leonor ni tampoco la infanta Sofía se encuentran aún de vacaciones. La heredera continúa centrada en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde las vacaciones empezarán la próxima semana. En el caso de la infanta Sofía, la hija menor de los Reyes está en el Forward College de Lisboa, donde está estudiando el primero de los años de su grado universitario. Ella termina las clases más o menos al mismo tiempo que Leonor, pero tiene que reincorporarse casi una semana después.

No se han dado a conocer los planes de la Familia Real para estas fiestas, aunque sí que se sabe de otros años que suelen pasar tanto la Nochebuena como la Navidad en familia. De cara al fin de año es posible que hagan algún viaje, incluso es probable que la princesa Leonor y la infanta Sofía aprovechen para hacer planes o una escapada con amigos. También puede que nos sorprendan con alguna visita a algún punto del país, como ha ocurrido en otras ocasiones. El pasado año, por ejemplo, visitaron un mercadillo en Catarroja, como muestra de apoyo a los afectados por las riadas.