Llevar un buen perfume es mucho más que un detalle estético: es una forma de expresión personal, de cuidado de la imagen y de dejar huella en cada momento del día. Un aroma adecuado acompaña la personalidad, transmite seguridad y refuerza la presencia, tanto en situaciones cotidianas como en ocasiones especiales. Oler bien genera bienestar propio y una impresión positiva en quienes nos rodean. Por eso, elegir una fragancia de calidad, como este perfume de Primor lo puedes pedir para Reyes.

Una fragancia, al final, es tan importante como cuidar la ropa o el maquillaje, convirtiéndose en un gesto diario de autoestima, elegancia y estilo que habla sin palabras en cualquier momento vital siempre. Primor destaca por ofrecer marcas icónicas con descuentos reales, y uno de los grandes protagonistas actuales es el Prada Paradoxe Perfume de mujer recargable. Este exclusivo Eau de Parfum se encuentra ahora por 42,93 euros, frente a su precio anterior de 90,00 euros, lo que supone un 52% de descuento. Una ocasión perfecta para renovar tu fragancia o regalar lujo a un precio accesible.

Así es este perfume de Primor que puedes pedir para Reyes

Se trata de la nueva fragancia emblemática de la casa Prada. Un perfume femenino y floral que invita a explorar y expresar las múltiples facetas de la mujer moderna.

Es una celebración de la autenticidad, incluso en la constante evolución, y una reinterpretación sorprendente del clásico perfume floral.

Un aroma floral reinventado

El perfume deja de ser únicamente un elemento llamativo para convertirse en una experiencia sensorial íntima, ligada a las emociones y a la piel.

La frescura: lograda gracias a una innovadora técnica de extracción del neroli justo antes de su florecimiento, que aporta una sensación luminosa y vibrante desde las primeras notas.

La sensualidad: proporcionada por el Ambrofix™, una molécula de ámbar exclusiva que envuelve la piel con una calidez profunda, elegante y adictiva.

La intensidad: conseguida con la revolucionaria molécula de almizcle Serenolide™, que deja una estela suave, acogedora y duradera, perceptible desde el inicio.

Este equilibrio entre frescura, sensualidad e intensidad convierte a Prada Paradoxe en una fragancia sofisticada, moderna y muy femenina.

La mujer, protagonista de este perfume de Primor para Reyes

La identidad de la mujer Paradoxe es esencial. Prada Paradoxe representa a una mujer compleja, libre y multifacética. Es una reinterpretación audaz y contemporánea de un bouquet floral clásico. Para su creación, los perfumistas Nadége, Le Garlantezec, Shymala Maisondieu y Antoine Maisondieu, trabajaron en estrecha colaboración con Miuccia Prada y Raf Simons, fusionando vanguardia y atemporalidad, naturaleza e innovación. El resultado es un perfume que rompe esquemas y refleja la esencia de la mujer actual: fuerte, delicada, cambiante y auténtica.

El triángulo icónico: diseño único

El frasco de Prada Paradoxe Eau de Parfum es una auténtica declaración de diseño. Inspirado en uno de los códigos más reconocibles de la marca, presenta una silueta triangular inclinada pero perfectamente equilibrada.

Sus líneas geométricas se ensanchan desde la base hasta el tapón, con ángulos suaves y redondeados que contrastan con el jugo de tono rosa coral y el negro profundo del frasco. El vaporizador dorado y el logo en oro completan esta creación femenina, atrevida y disruptiva.

Una joya diseñada para durar: perfume recargable y sostenible

Prada refuerza su compromiso con la sostenibilidad a través de su colección recargable. Los frascos de Prada Paradoxe Eau de Parfum están diseñados para reducir el uso de vidrio y cuentan con packaging certificado, garantizando materiales responsables con el medio ambiente.

Un frasco de 50 ml + un refill de 100 ml permite reducir un 40% del material frente a tres frascos de 50 ml.

Reducción del 29% en vidrio, 67% en metales, 46% en plásticos y 39% en cartón.

Elegir Prada Paradoxe recargable es apostar por un lujo más consciente y duradero.

Familia olfativa y notas de este perfume de Primor para Reyes

Familia olfativa: ámbar Floral

Formato: standard

Notas de salida: bergamota, pera y naranja.

Notas del corazón: jazmín, flor de azahar y neroli.

Notas de fondo: vainilla, ámbar y benjuí.

Esta combinación crea un aroma envolvente, elegante y muy femenino, ideal para cualquier época del año.

Consejos para aplicar este perfume de Primor

Para potenciar al máximo la fragancia, sigue estos consejos de aplicación:

Aplicar el perfume siguiendo el gestual triangular Prada.

Dos vaporizaciones en el cuello, detrás de cada oreja

Una vaporización en la zona del escote

No olvidar los puntos de pulso: muñecas y parte interna de los codos

Cerrar bien el frasco: siempre asegúrate de cerrar bien el frasco después de usarlo para evitar que el perfume se evapore o pierda su aroma.

Evita el contacto con la piel recién hidratada: no apliques perfume directamente sobre crema o aceites, ya que pueden alterar su fragancia o duración.

De esta forma, el perfume se fija mejor en la piel y su estela se mantiene durante más tiempo.