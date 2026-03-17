Casi dos años después de que la princesa de Gales anunciara que padecía cáncer y que se iba a someter a quimioterapia, Kate Middleton ha querido tener un detalle con el personal y los pacientes del hospital en el que se llevó a cabo todo su proceso de tratamiento. La esposa del príncipe Guillermo envió hace unos días un mensaje manuscrito y un ramo de narcisos amarillos al Royal Marsden NHS Foundation Trust. Un centro de tratamiento especializado en cáncer que se ha convertido en líder en oncología a nivel mundial

Desde el Palacio de Kensington han compartido los detalles de la nota escrita por la nuera del rey Carlos III, así como unas imágenes del precioso ramo de flores que hizo llegar al centro. “A los pacientes y el personal del Royal Marsden. Con la llegada de la primavera, estos narcisos de las Islas Sorlingas quieren recordarles que pienso en todos ustedes”, rezaba el texto firmado por la princesa.

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Además de la nota, en las redes sociales también han publicado otras imágenes. Como una fotografía de una paciente sentada en un sillón mientras una enfermera la toma de las manos frente a las flores de la princesa, así como del ramo expuesto delante de una pared que conmemora el 175 aniversario del hospital.

Kate Middleton en el Hospital Royal Marsden. (Foto: Gtres)

La elección de los narcisos amarillos no es casual. El narciso es la flor nacional de Gales, cuyo título ostentan Kate Middleton y Guillermo. Precisamente por eso, la princesa la ha elegido para enviar a los pacientes y al personal del centro especializado en el tratamiento para el cáncer.

Un vínculo especial

Kate Middleton tiene una vinculación profunda con el Royal Marsden Hospital de Londres, no solamente porque fue el centro en el que recibió el tratamiento de quimioterapia preventiva tras su diagnóstico de cáncer, sino porque su relación con la institución se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Kate Middleton en el Hospital Royal Marsden. (Foto: Gtres)

El pasado año, en el mes de enero, la princesa de Gales hizo una visita sorpresa al centro con el objetivo de agradecer al personal el excepcional trato y atención que le dieron durante todo su proceso, así como para compartir su experiencia personal con los pacientes. Fue entonces cuando desveló que había sido allí donde se la había tratado y dijo también que, afortunadamente, su enfermedad estaba en remisión.

A lo largo de los últimos meses, la princesa de Gales ha realizado varias visitas al centro, como cuando estuvo en la inauguración del jardín para pacientes o en la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Además, junto al príncipe Guillermo, Kate Middleton es patrona del Royal Marsden NHS Foundation Trust y ambos donaron un árbol de Navidad de su concierto Together at Christmas para alegrar las fiestas a los pacientes. La princesa Diana también tenía una vinculación muy estrecha con este hospital y estaba muy volcada con el tratamiento para el cáncer.