Mayte Zaldívar sobre Julián Muñoz en ‘¡De Viernes!’: «Se murió pidiendo perdón»

Mayte Zaldívar ha sido la primera invitada de ¡De Viernes! este 29 de mayo para hablar del dinero que supuestamente dejó su ex marido, Julián Muñoz, tras su muerte. La que fue esposa del ex alcalde de Marbella, ha regresado al programa de Telecinco para conocer en directo el testimonio de Carlos Corbacho, ex trabajador de Isabel Pantoja.

Entre otras cuestiones, Corbacho ha asegurado que posee el dinero en efectivo que guardaba Muñoz. De este modo, el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta ha tenido entre manos una «prueba clave» que aportará Carlos Corbacho y que, supuestamente, demostraría en qué lugar se habría guardado ese dinero durante tantísimos años.

«¿Cuándo murió Julián Muñoz, dejó algún dinero escondido?». Ésta es la pregunta que muchos se hacen y la que fue mujer del ex alcalde de Marbella ha dicho, hoy en ¡De Viernes! que: «Llevo 20 años espantándome de las cantidades que se dicen. Yo no me pregunto dónde está el dinero. No me interesa dónde está, me interesan las barbaridades que se están diciendo. Hay veces que me cuesta mucho trabajo creérmelo».

¿Cómo era la situación financiera de Julián Muñoz cuando estaba con Isabel Pantoja?, ha preguntado Santi Acosta, haciendo referencia a la relación que tuvo el político con la cantante (por la que dejó, él, a Zaldívar). «Yo te puedo contestar a cómo era la situación de Julián durante sus últimos siete años de vida. Era un hombre lleno de pena y de arrepentimiento. El único sentimiento que me invade es que se ha ido demasiado pronto».

Recordemos que, tras salir de la cárcel, Julián Muñoz confesó que Isabel Pantoja se había quedado con todo su dinero. Para hablar de todo esto ha acudido también al programa de Telecinco Carlos Corbacho, ex trabajador de Isabel Pantoja.

Pero antes de la entrada de Corbacho, Mayte ha dicho: «Julián me dijo que esa persona (Isabel Pantoja) se había quedado con su dinero y que a ella le movía eso, el dinero. Pero nunca me dijo una cantidad. Él nunca me pasó dinero. Pero es verdad que ella vendió todo el patrimonio de Julián».

Según Corbacho, Isabel Pantoja le podría haber quitado a Julián Muñoz unos 7 millones de euros». Además, el invitado ha confesado que Agustín, el hermano de Isabel Pantoja, quería «algo de él», pero que se negó: «Solo le podía ofrecer una amistad».