Madonna confiesa que tuvo relaciones sexuales con John Kennedy Jr.: «Fue el mejor amante de mi vida»

Madonna se encuentra a punto de comenzar una nueva gira y está inmersa en plena promoción. Durante las últimas semanas ha concedido varias entrevistas y, como era de esperar, la artista ha vuelto a demostrar que nunca ha tenido pelos en la lengua. De todos los romances y rumores que han sobrevolado su nombre durante décadas, uno de los más comentados fue el breve affair que mantuvo con John F. Kennedy Jr., el hijo de John F. Kennedy, que, de no haber fallecido de forma prematura, probablemente habría seguido el camino político de su familia. Ahora, aquella historia vuelve a salir a la luz gracias a unas sorprendentes declaraciones de la cantante.

Todo ocurrió entre finales de los años 80 y principios de los 90, cuando Madonna acababa de separarse de Sean Penn y estaba decidida a rehacer su vida. Eso sí, parece que la información que se conocía sobre aquella historia no estaba del todo completa. En 2007, Rob Littell, íntimo amigo de Kennedy Jr. durante su etapa universitaria, aseguró que ambos estuvieron a punto de consumar su relación en un motel de carretera, pero que la falta de preservativos terminó arruinando lo que prometía ser una gran noche.

Los dos atravesaban un momento de enorme exposición mediática mientras sus respectivas carreras despegaban y cerraban etapas sentimentales anteriores. Según contó Littell en una biografía publicada por C. David Heymann, todo comenzó cuando Madonna le preguntó a Kennedy si llevaba preservativos. Al no tener ninguno, ambos comenzaron a discutir cómo conseguirlos sin ser reconocidos. «Estaban asustados de que alguien los identificara. Él no podía entrar en una farmacia y pedirlos porque eran demasiado conocidos. La relación nunca se completó», relataba el amigo del empresario y periodista.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Madonna parecen desmontar completamente aquella versión. En plena promoción de su nueva gira, Confessions II Tour, la reina del pop concedió una entrevista en un podcast donde volvió a sorprender con una de esas confesiones que terminan recorriendo medio Hollywood. Durante la conversación, Raúl López, uno de los entrevistadores, le lanzó una pregunta directa: con quién había tenido la mejor experiencia sexual de su vida. Madonna, lejos de esquivar el tema, respondió entre risas: «Solo voy a nombrar a los muertos». Acto seguido, terminó susurrando el nombre de John F. Kennedy Jr.

Según recoge el medio Page Six, la reacción de los presentes fue inmediata y las caras de sorpresa inundaron el estudio. Puede parecer una relación difícil de imaginar, pero quienes conocieron de cerca aquella etapa aseguran que la atracción entre ambos era más que evidente. De hecho, en una de las biografías dedicadas al hijo de Kennedy se recoge que “ella se le insinuó y él se sintió completamente halagado. Kennedy adoraba el cuerpo de Madonna y entre ellos existía una atracción puramente física”.

Después de años de rumores, parece que Madonna ha terminado dando la versión definitiva sobre aquella historia. Durante décadas se especuló con que la relación nunca llegó a consumarse por el miedo generalizado al VIH que existía en aquella época, especialmente entre las grandes celebridades estadounidenses. Sin embargo, las palabras de la artista dejan poco espacio a la duda. Y es que, aunque no quiso profundizar demasiado, la cantante dejó caer que John F. Kennedy Jr. fue, probablemente, uno de los hombres más importantes, y más intensos que pasaron por su vida.