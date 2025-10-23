Manu Ríos confiesa cómo acabó en una fiesta organizada de Madonna: «Lo más surrealista del mundo»

Tras las visitas de Luis de la Fuente y de Taburete, El Hormiguero recibía este miércoles a dos actores que están de estreno en los próximos días. Blanca Suárez y Manu Ríos, dos de los protagonistas de la serie médica Respira, han presentado su nueva temporada, que se podrá ver a partir del próximo 31 de octubre en la plataforma Netflix. Allí comparten también escenas con Pablo Alborán, que ha apartado el mundo de la música durante unos meses para lanzarse en su experiencia como actor.

En esta serie ambos interpretan a médicos y cirujanos de un gran hospital, por lo que tuvieron que aprender las técnicas médicas para simular operaciones y que pareciesen reales ante las cámaras. «He operado pollos y sandías para aprender a suturar», reconocía Blanca. Manu, por su parte, aseguraba que practicaba «en casa con lo que tenía a mano», pero que en «el rodaje usábamos prótesis que simulan el cuerpo humano», algo mucho más profesional y preparado.

Ríos también ha tenido varias escenas impactantes durante el rodaje, ya que en una llegó a lastimar a un extra al tener que simular una intervención en una barbilla, siendo el problema que confundió la prótesis con su cara, por lo que le pinchó y tuvieron que parar para curarle. Pero la que más le impactó fue en la que simularon un aborto, donde él mismo se encargaba de sacar al feto. «Fue un poco traumático. No lo pude ver antes del rodaje y, cuando lo saqué, era mucho más grande de lo que esperaba, con manitas, cara, estaba frío… fue un shock», ha desvelado.

Manu Ríos y su fiesta loca con Madonna

Una vez terminaron de hablar de Respira, el presentador de El Hormiguero ha querido hablar de anécdotas personales de sus invitados, momento en el que ha sacado la relación del actor con la mítica cantante. «No me invitó ella directamente, fui el +1 de alguien. Fue lo más surrealista del mundo, de repente estaba bailando con Sharon Stone», recordaba.

Lo que más le gustó de aquella fiesta, que estaba repleta de famosos, es que «no había ni un móvil y siempre es guay cuando en una fiesta tienes conversaciones con la gente». Aquello sucedió tras su éxito en la serie Élite, donde pudo acudir a una fiesta post ceremonia de los Premios Óscar, donde pudo codearse con las caras más conocidas y poderosas de Hollywood.

Blanca Suárez ha querido bromear al recordar que ella no ha coincidido todavía con Madonna, momento que Motos ha aprovechado para descubrir que sí que acude a otro tipo de eventos, también muy locos. «Vas a fiestas en las que te emborrachas y te haces tatuajes», ha dicho sin cortarse un pelo a la actriz.

La madrileña no lo ha negado, aunque sí que ha querido matizar un poco las palabras del conductor de El Hormiguero: «Sí, nunca he mezclado esas dos cosas, siempre lo hago al principio, pero he visto mezclas duras. He sido testigo de noches alegres, mañanitas tristes, de ‘wow, mañana cuando te despiertas y veas lo que te acabas de hacer…’»