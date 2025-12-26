‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 26 de diciembre

De Viernes no hará pausa por Navidad, como si hacen El Hormiguero, La Revuelta o Equipo de investigación, ya que aprovechará que Antena 3 emitirá cine tras el final de La Voz, para tratar de liderar esta noche. Para conseguirlo ha reunido a un batallón de invitados, todos ellos caras conocidas para los espectadores de Mediaset, aunque con una protagonista muy especial que está de plena actualidad por su relación amorosa, que parece estar en plena crisis.

Si la semana pasada era Carlo Costanzia padre el que se sentó en el plató, para este viernes 26 de diciembre la estrella será Olga Moreno, que llega después de las polémicas palabras que les dedicó en redes sociales a sus compañeros (aunque puede que ya sean ex compañeros) de El tiempo justo, programa en el que colaboraba. Tras negarse a hablar en el programa en el que trabaja de su vida personal, parece que sí que lo hará (previo pago de una suculenta exclusiva) con Acosta y Archidona.

Otra protagonista importante de la noche será Anita Williams, que se sienta para cerrar uno de los años más complicados de su vida. Comenzó participando en La isla de las tentaciones, donde protagonizó con Montoya uno de los grandes momentos del programa, pero más adelante se dejó ver cómo es en realidad en su paso por Supervivientes, dando un gran espectáculo y destacando, precisamente, por su supervivencia.

Por si no fuera suficiente, la catalana ha finalizado el año con susto de salud después de que le encontraran varios tumores, un proceso que la ha llevado a estar en tensión en las últimas semanas. Además, tendrá que dar detalles de cómo está su relación con el sevillano después de varias idas y venidas.

Los del Río ponen la alegría en ‘De Viernes’

Antonio y Rafael son los cantantes y creadores de La Macarena, una de las canciones en español más conocidas en todo el planeta. En el programa harán un repaso a toda su vida para celebrar sus 60 años de carrera, marcada especialmente por el éxito de su canción más conocida.

Para cerrar el último De Viernes del año, los hijos de Blanca Fernández Ochoa, la mítica esquiadora, se sentarán como invitados para recordar a su madre. La deportista falleció hace seis años después de pasar 11 días desaparecida en la sierra que divide Madrid y Segovia. Pese a que era una experta montañera y la zona la conocía a la perfección, fue incapaz de regresar sana y salva.