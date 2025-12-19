‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 19 de diciembre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando cada viernes. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo que caracteriza al equipo de este programa, presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, es que siempre hacen hasta lo imposible por conseguir los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Después de la entrevista de Fedra Lorente el pasado viernes, ha llegado el momento de superarse. Así pues, es el instante más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, para hoy, viernes 19 de diciembre.

Carlo Costanzia padre

El suegro de Alejandra Rubio regresa a este programa con un objetivo muy claro, que no es otro que responder a todas y a cada una de las duras acusaciones que Mar Flores, madre de su hijo Carlo, ha vertido sobre él no solamente en sus memorias, sino también en diversas declaraciones. Por si fuera poco, durante su paso por De Viernes, va a anunciar la contundente decisión que ha tomado, que no es otra que emprender acciones legales contra la madre de su hijo.

Paola Olmedo

La ex nuera de Carmen Borrego toma el testigo de su ex pareja, José María Almoguera, a la hora de sentarse en el plató del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Recordemos que el sobrino de Terelu Campos no dudó en culpar a la madre de su hijo de estar poniendo trabas en el proceso de divorcio. Así pues, Olmedo desvelará los verdaderos motivos por los que aún no han firmado esos documentos, pero también dará a conocer nuevos detalles sobre cómo fue su vínculo con la familia Campos.

Junko

La viuda de Bernardo Pantoja aparece por primera vez en televisión para romper su silencio. Lo hace a través de un Scoop, en el que dará a conocer cómo vivió su relación sentimental con el padre de Anabel Pantoja y cómo era ese vínculo que había entre padre e hija. Pero no todo queda ahí, puesto que también se pronunciará sobre Isabel Pantoja, haciendo público cómo la familia de la tonadillera trataba realmente a Bernardo.

Pocholo Martínez-Bordiú

Regresa a la televisión para dar a conocer la decisión que ha tomado, que no es otra que dejar, de una vez por todas, el mundo de la noche. Para ello, busca emprender un nuevo rumbo en su vida, no sin antes sincerarse en De Viernes sobre muchas de las etapas que han marcado un antes y un después en su vida, en numerosos aspectos.

Este viernes no es uno cualquiera, puesto que Antena 3 emite en directo la final de La Voz. Por lo tanto, con estos invitados, es un hecho que Telecinco ha puesto toda la carne en el asador para tratar de ganar la batalla. ¿Lo logrará? No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.