Eduardo Inda ha rechazado tajantemente la versión que atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero y a Lula da Silva el mérito de la liberación de presos políticos en Venezuela, calificándola de «estúpida» y «repugnante». El director de OKDIARIO insiste en que el verdadero artífice de estas excarcelaciones es Donald Trump.

«Yo no voy a comprar la mercancía averiada, chunga, repugnante, corrupta y sucia de la narcodictadura chavista y de José Luis Rodríguez Zapatero, que tanto monta, monta tanto», ha declarado Inda con contundencia.

El disrector de OKDIARIO desmonta el relato que presenta al expresidente español como mediador clave en la liberación de más de mil presos políticos venezolanos: «Nos toman por gilipollas. Aquí lo que ha ocurrido es lo obvio. El que manda, que es Donald Trump, ha llamado a Delcy Rodríguez y le ha dicho: pon en libertad a los presos políticos».

Según Inda, la presidenta venezolana «ha obedecido» las órdenes del presidente estadounidense, consciente de las consecuencias de no hacerlo. «¿Qué va a hacer el resto de su vida si no quiere acabar como ha acabado, gracias a Dios y gracias a Donald Trump, el narcodictador, el sinvergüenza, el hijo de perra de Nicolás Maduro?», se pregunta.

El director de OKDIARIO ha sido especialmente crítico con el intento de atribuir protagonismo a Zapatero, a quien vincula con la «dictadura qatarí» —en referencia a su relación con el emirato— y al presidente brasileño Lula da Silva, al que califica de «corrupto».

«Que no se rían de nosotros, por favor», ha concluido Inda, rechazando lo que considera un burdo intento de blanquear la imagen del expresidente socialista español a costa de la situación de los presos políticos venezolanos.