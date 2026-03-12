Quién es Leo Sbaraglia: su edad, pareja e hijos, de dónde es y todo sobre el actor argentino

El actor argentino Leonardo Sbaraglia es uno de los intérpretes más reconocidos del cine y de la televisión en español. A lo largo de más de tres décadas de carrera, ha participado en numerosas producciones en Argentina, España y otros países, consolidándose como uno de los actores latinoamericanos con mayor presencia internacional. Su versatilidad le ha permitido explorar diferentes ámbitos dentro del arte; ha trabajado en cine, televisión y teatro, además de colaborar con algunos de los directores más importantes del panorama hispano.

Qué edad tiene y de dónde es

Leonardo Máximo Sbaraglia nació el 30 de julio de 1970 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven mostró un especial interés por la interpretación y comenzó a trabajar como actor siendo un adolescente. Con el paso de los años fue ganándose la popularidad en su país y posteriormente también en España, donde ha desarrollado parte de su carrera.

Su estilo interpretativo y su facilidad para adaptarse a distintos personajes le han permitido llegar a consolidarse como uno de los actores argentinos más destacados del cine contemporáneo.

Sus películas más famosas

A lo largo de su carrera, Sbaraglia ha participado en numerosas películas que han tenido una gran repercusión internacional. Entre las más conocidas se encuentran Plata quemada (2000), un thriller basado en hechos reales que se convirtió en un gran éxito en Argentina y Latinoamérica.

También destacan títulos como Intacto (2001), una película española que le trajo una mayor proyección internacional. El corredor nocturno (2009) y Relatos salvajes (2014), una de las producciones argentinas más exitosas de los últimos años. Además, participo en Dolor y gloria (2019), dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Antonio Banderas. El próximo 20 de marzo de 2026 va a estrenar la película de Amarga Navidad, que protagoniza junto a Bárbara Lennie y dirigida por Pedro Almodóvar.

En televisión, ha intervenido en series de éxito como Vulnerables, Maradona, sueño bendito y Élite lo que le ha permitido consolidar su fama tanto en España como en Argentina.

Su pareja y vida personal

En su vida personal, Sbaraglia mantuvo una relación con la artista, pintora, y escultora chileno-argentina Guadalupe Marín, con quien se casó en 2001. La pareja permaneció junta más de una década antes de separarse en 2017, y ambos han mantenido una relación cordial centrada en sus hijos.

Luego de su separación, se le ha relacionado con otras mujeres, se dice que el actor tuvo un romance con la actriz brasileña Julia Konrad, pero no se confirmó nada. En la actualidad, se rumorea que está con la productora y diseñadora gráfica argentina de 28 años Rebeca Ricosta, y aunque no hay imágenes de ellos dos juntos, ambos tienen interacciones bastante cariñosas en redes sociales, además de etiquetarse en fotografías.

Fruto de la relación con Guadalupe Marín, nació su hija Julia, en 2006. La joven mantiene un perfil muy reservado y rara vez aparece en medios o en redes sociales.

Curiosidades sobre Leo Sbaraglia

Leo Sbaraglia proviene de una familia vinculada al espectáculo: su padre fue actor y su madre trabajó como vestuarista en teatro. Además, ha alternado la mayor parte de su carrera entre España y Argentina, colaborando con actrices y actores de distintos países, lo que le ha dotado de una gran experiencia y le ha permitido construir una carrera internacional muy sólida.