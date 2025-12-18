Primer adelanto de ‘Amarga Navidad’: el nuevo melodrama de Almodóvar que se estrenará en 2026

Warner Bros. España acaba de lanzar el primer adelanto de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar. Melodrama que supone el regreso del cineasta manchego a la lengua de Cervantes, tras su periplo en el idioma anglosajón con La habitación de al lado. Una vuelta a los orígenes que trae tras de sí, a todo un elenco de estrellas del cine patrio, bajo la producción de El Deseo (el sello del director y de su hermano, Agustín) y de Movistar Plus, la plataforma que después de su paso por cines recogerá en exclusiva el título para su catálogo. Pero ¿qué pistas nos ofrece este breve y lacónico material promocional? ¿de qué trata su historia? ¿cuándo podremos verla? A continuación, repasamos todo lo que por el momento conocemos de lo nuevo de nuestro director más internacional.

Escrita y dirigida por el dos veces ganador del premio de la Academia, Amarga Navidad representa una de las primeras fechas señaladas en el próximo calendario cinéfilo del 2026. Un estreno programado para el 20 de marzo, donde el filme se medirá directamente con una superproducción de la talla de Proyecto Salvación y que llegará, sólo una semana más tarde que la Torrente presidente de Santiago Segura. Otra cosa no, pero la cartelera cinematográfica es un oasis de variedad. La llegada de la cinta se siente, en cierta medida, como un refugio personal y reducido en la reciente carrera del realizador. Entre otras cosas, porque sus últimos trabajos habían tenido un cariz mediático relevante en la escena global. Madres paralelas fue la encargada de inaugurar la 78ª Mostra de Venecia, mientras que su mediometraje, Extraña forma de vida, estuvo presente en el Festival de Cannes de 2023. Por último, La habitación de al lado tuvo su preestreno y victoria final en el Festival de Venecia.

Amarga Navidad llegará directamente a las salas, sin todo el envoltorio de presentaciones glamurosas que han acompañado a Almodóvar en el último lustro. Lo cual, no merma ni mucho menos, la relevancia artística que supone siempre la llegada de un nuevo relato del director de Hable con ella.

Tráiler de ‘Amarga Navidad’: lo nuevo de Almodóvar

Bajo la enérgica partitura de su inseparable Alberto Iglesias, la primera aproximación de Amarga Navidad es un retablo de acciones, miradas y detalles que terminan con dos líneas de diálogo breves. Un «gracias» del personaje encarnado por Aitana Sánchez-Gijón y con la acelerada escritura del rol interpretado por el actor argentino, Leonardo Sbaraglia.

Por fin el teaser tráiler de Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.

Con un reparto estelar: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón,Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit,Quim Gutiérrez, Rossy de Palma,Carmen Machi y Gloria Muñoz. #AmargaNavidad – Solo en cines pic.twitter.com/XJz6db06pi — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) December 18, 2025

Según la nota de prensa compartida por Movistar Plus hace algunos meses, la sinopsis oficial de la trama es la siguiente:

«Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente en el mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede demasiado tiempo para guardar el duelo. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes , y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad».

Presentamos el teaser póster de #AmargaNavidad la nueva película de Pedro Almodóvar Con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz 🎬 20 de marzo en cines pic.twitter.com/fXPYrvdkmV — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) December 17, 2025

Un elenco patrio estelar

Almodóvar vuelve a hacer gala del interés actoral que despierta cualquiera de sus producciones. En este caso a los ya mencionados Sánchez-Gijón y Sbaraglia, se suman figuras tan reconocibles en la escena nacional como Bárbara Lennie, Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Carmen Machi o Rossy de Palma, entre otros.

Primeras imágenes del rodaje de “Amarga Navidad” la nueva película de Pedro Almodóvar. Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Próximamente solo en cines. pic.twitter.com/15DjNqcwR9 — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) June 10, 2025

A pesar de no tener este año una pieza del autor que viaje internacionalmente, El Deseo si que cuenta con una vibrante participación en los próximos Oscar, gracias a la producción de la más que probable nominada, Sirat. El próximo año, la productora estará también detrás de La bola negra, lo último de Los Javis.