Adiós a Béla Tarr: 5 películas irrepetibles de su filmografía que están disponibles en el streaming

Los amantes del cine de autor han recibido con tristeza el reciente fallecimiento a los 70 años de Béla Tarr. El cineasta húngaro fue clave en el desarrollo y crecimiento del celuloide europeo más personal y hoy, hemos conocido la trágica noticia de la mano del director Bence Fliegauf, quien comunicó la muerte a través de la agencia MTI. Radical y autoral como pocos, su obra destacó siempre por un sugerente blanco y negro y por una puesta en escena cargada de extensos e introspectivos planos secuencia. Nominado a la Palma de Oro y ganador del Festival de Berlín, como cinéfilos sólo nos queda recordar a Béla Tarr mediante las que podrían ser consideradas sus 5 mejores películas, todas ellas disponibles en el streaming:

5 películas de Béla Tarr en el streaming

1-‘Sátántangó’

Los mejores trabajos de Tarr siempre fueron de la mano de su compatriota, el ganador del Nobel de literatura del pasado 2025, László Krasznahorkai. De hecho, todas las películas de Bela Tarr en el streaming que vamos a recomendar a continuación, parten de guiones coescritos y novelas de Krasznahorkai. Sátántangó relata gradualmente las complicaciones diarias en una granja de la Hungría post-comunista, retratando varios días desde la mirada de varios personajes. Eso sí, advertimos a los no iniciados que necesitarán armarse de paciencia y liberar un gran hueco en sus agendas, pues hablamos de un metraje de siete horas y media.

Disponible en Filmin

2-‘Armonías de Werckmeister’

Posiblemente dentro de la filmografía de Béla Tarr, esta sea una de las películas más accesibles que podemos encontrar en el streaming. El cautivador, misterioso y poético acontecimiento que se deja ver en Armonías de Werckmeister nos sumerge en un espectáculo ambulante que promete exhibir a la ballena más grande del mundo.

3-‘La condena’

Descrita por la crítica internacional como «impresionante» y «conmovedora», La condena nos pone en la piel de Karrer, un hombre que pasa los días en una población minera. A menudo, regenta el bar Titanik, cuyo dueño le propone un buen día participar en una operación de contrabando.

4-‘El caballo de Turín’

Inspirada en una anécdota apócrifa sobre el final de la carrera como filósofo de Nietzsche, la trama sigue la vida de un cochero, su hija y un caballo, tras un incidente con el pensador en el que este termina desmayando. Ganó el premio de Jurado en el Festival de Berlín, siendo una de las obras más discutidas de Tarr.

5-‘El hombre de Londres’

Partiendo de la novela de la novela homónima de Georges Simenon y con Tilda Swinton en el reparto, el argumento se centra en un vigilante de seguridad que termina siendo testigo de un asesinato. Por accidente, acabará haciéndose cargo de una maleta llena de dinero que sólo le traerá problemas.