Pasó desapercibida, pero se la recomendarás a todos: el drama de Movistar Plus que no te puedes perder

En menos de una semana, los Premios Oscar 2026 ofrecerán su gran gala al mundo. Sin embargo, como todo cinéfilo de bien sabe, muchas de las grandes cintas del calendario cinematográfico terminan condenadas al ostracismo por parte de la Academia. Por eso hoy, nuestra recomendación no puede ser otra que un reciente drama que pasó desapercibido el año pasado y que acaba de llegar al catálogo de Movistar Plus: nos referimos a Un ‘like’ de Bob Trevino.

Basada en la experiencia personal y vital de su directora y guionista, Tracy Laymon, esta cinta independiente estadounidense nunca llegó a tener un gran alcance en el patio de butacas. Su bajo presupuesto y su distribución limitada no le procuraron una gran exhibición en la cartelera. De hecho, tuvo un estreno en apenas cinco salas y en su momento de máxima presencia, el proyecto de Lankis Entertainment estuvo en 180 cines. Aún así logró superar el millón y medio de dólares de recaudación. No obstante, su reclamo principal para los espectadores reside en la presencia de la estrella de Euphoria, Barbie Ferreira y del dos veces nominado al Emmy, John Leguizamo.

El drama de Movistar Un ‘like’ para Bob Trevino llegó a Movistar Plus el pasado 15 de febrero encontrando en el streaming la viralidad que jamás logró en el box office. Eso sí, su paso por festivales no fue nada desdeñable. El trabajo de Laymon logró el Gran premio del Jurado en el South by Southwest (SXSW) y el Premio del Público en la Seminci 2024 (Semana de Cine de Valladolid). Pero ¿de qué trata realmente esta comedia dramática reconfortante? ¿qué dijo la crítica de ella?

El gran drama de Movistar: ‘Un ‘like’ de Bob Trevino’

La sinopsis oficial es la siguiente: «Lily Trevino es una veinteañera que acaba de ser abandonada por su padre. Tras su ausencia, decide seguir su rastro vía Facebook hasta encontrar un perfil con el mismo nombre que él. Tras comenzarle a dar likes a sus comentarios y fotos, un buen día conoce a Bob Trevino, un hombre afligido que acaba de perder a su hijo. Aunque no sea su padre ni ella su hija, ambos inician una relación de amistad que podría cambiar sus vidas».

Aparte de Ferrerira y Leguizamo en este drama (disponible sólo en Movistar Plus), Un ‘like’ de Bob Trevino cuenta también en su reparto secundario con French Stewart, Rachel Bay Jones, Luren LoloSpencer, Ted Welch y Debra Sandlund.

A Laymon le ocurrió lo mismo en la realidad que al personaje de Ferreira, sólo que ella nunca se llegó a ver personalmente con su «Bob Trevino», aunque su relación duró una década, mucho más allá de lo que vemos en la cronología de la película.

La aprobación de la crítica

A día de hoy, Un ‘like para Bob Trevino tiene un 98% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Destacando la mayoría de críticas en alabar su calidez y su emotividad compleja, sencilla. Sin dejar de lado ese pulso de ser una feel good movie perfecta para ver un fin de semana de «mantita y peli».