Tráiler final de ‘Super Mario Galaxy’: una secuela galáctica que va a conquistar la taquilla mundial

Queda menos de un mes para su estreno y por eso, hace escasas horas, Universal Pictures ha lanzado el tráiler definitivo de Super Mario Galaxy: La película. La secuela llegará en abril dispuesta a conquistar la cartelera del 2026, después de que su antecesora recaudase en 2023, 1.360 millones de dólares en todo el mundo. Todo apunta a que conseguirá su objetivo, sobre todo viendo lo espectacular que luce este último adelanto cargado de secuencias de acción, con un salto galáctico que pretende expandir a años luz las ya de por sí expectativas exigentes de la franquicia.

Super Mario Galaxy recupera en su versión original a las estrellas de doblaje de la cinta original. Chris Pratt volverá a ser Mario, Anya Taylor-Joy interpretará a la princesa Peach, Charlie Day será Luigi y Keegan-Michael Key repetirá como Toad. Por último, en el apartado antagonista, la entrega vuelve a contar con Jack Black como el villano Bowser. Pero claro está, como en todo seguimiento que se precie, se da la incorporación de nuevos personajes y por tanto, actores que prestarán su voz a los mismos. Benny Safdie será Bowser Jr. y Brie Larson como Rosalina y ahora, se acaba de confirmar la presencia de Donald Glover como Yoshi.

El último tráiler de ‘Super Mario Galaxy’

Se necesitan muchas estrellas de poder para salvar la galaxia. No te pierdas #SuperMarioGalaxyLaPelícula ¡1 de abril exclusivamente en cines! Compra ya tus entradas. pic.twitter.com/h5wVnQPaAI — Universal Pictures (@Universal_Spain) March 9, 2026

En la dirección repiten Aaron Horvath y Michael Jelenic, adaptando de nuevo un guion escrito por Matthew Fogel. Por otra parte, en los despachos tenemos a Chris Meledandri de Illumination y a Shigeru Miyamoto, creador de Mario, en la ejecutiva de la producción del filme.

El impresionante material promocional comienza con la abducción del castillo de Peach, lo que provoca el caos absoluto en el Reino Champiñón. Pero los problemas no se quedan ahí, Bowser Jr. llega dispuesto a salvar a su padre utilizando unos poderes contra los que ni Mario ni Luigi ni Yoshi pueden hacerle frente. El castillo cae en picado y gracias al lagarto verde consiguen escapar. Bowser está liberado y ahora, el equipo protagonistas deberá encontrar en Rosalina (Larson) y sus Lumas a la aliada fundamental de esta aventura intergaláctica.

Brian Tyler volverá a ocupar el puesto de compositor musical de un proyecto que al poco de proyectar la continuación en salas, anunciará otra entrega. De hecho, no sería nada extraño ver cómo en una escena postcréditos se da pie al argumento del siguiente capítulo.

A pesar del nombre que porta el filme, la historia versiona elementos del juego original y de Mario Galaxy, Odyssey u Super Mario Bros 2, generando una mezcolanza repleta de easter eggs (huevos de Pascua) perfectos para el reconocimiento de los fanáticos del videojuego y también, seguir siendo un producto atractivo para cualquiera que jamás haya manejado en una consola de Nintendo al dúo de fontaneros más carismáticos de la cultura pop.

¿Cuándo se estrena?

Super Mario Galaxy: La película se estrena en cines el próximo 1 de abril. Un calendario en el que la cinta tendrá que competir con otros fenómenos comerciales de la talla de Proyecto Salvación, Michael o El diablo viste de Prada 2.