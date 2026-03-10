Un ‘crossover’ de ‘Supervivientes’ y ‘La Isla de las Tentaciones’ (‘LIDLT’) en Telecinco este 2026

Supervivientes 2026 acaba de arrancar por todo lo alto y Telecinco ya promociona la siguiente edición de La Isla de las Tentaciones, que dio por cerrada su entrega anterior el pasado mes de enero. Un crossover con las dos grandes bazas de la cadena de Mediaset, ambas producidas por Cuarzo, una fantasía. De hecho, varios de los rostros más polémicos de LIDLT ya pasan hambre en Honduras como concursantes de Supervivientes.

La jugada de apostar por una nueva estrategia de casting que, en cierta medida, diera un aire nuevo al reality estrella de Telecinco le ha funcionado a la cadena: arrancó con un espectacular 21,2% de share, y remontó así la noche de los jueves con seis puntos más respecto al dato que marcó la final de Gran Hermano Dúo la semana anterior. Incluso la versión express de Supervivientes -la primera parte en la que compite con La Revuelta y El Hormiguero-, doblegó al programa de Broncano en TVE, al que llegó a relegar al cuarto puesto de la tabla con el empuje de Horizonte.

El formato es inagotable en sus 12 ediciones que encadena en Mediaset -con un total de 23 temporadas en 26 años en televisión-, y sube también respecto al año anterior, con una ventaja de 1,5 puntos sobre sí mismo. También Supervivientes: Conexión Honduras, es decir, el debate presentado por Sandra Barneda, lideró la noche del domingo.

Por su parte, la última entrega de La Isla de las Tentaciones también aventajó a sus rivales en 4,6 puntos. Concluyó como la segunda edición con mejor share desde 2021 -un 16,2%-, y se ha posicionado como el contenido más consumido por los jóvenes, con un 36,9% entre los espectadores de entre 16 y 34 años.

En un momento en el que se especula con el rumbo de Telecinco, que coincide además con la salida de Cristina Garmendia de la presidencia de Mediaset España por decisión propia, la cadena ha reafirmado que Supervivientes y La Isla de las Tentaciones podrían marcar la ruta a seguir. Al menos, con ellos tendrían cubiertas las emisiones durante meses, especialmente si se tiene en cuenta que se emiten galas y debates -que ocupan casi toda la programación nocturna de la semana-. Cubiertas, reforzadas y con garantías, visto el resultado.

Los realities están en el ADN de Mediaset. Si algo sabe hacer Telecinco, es manejarse como pez en el agua con el salseo en directo, con el que hacen también magia extendiendo las tramas al resto de sus espacios. Su retroalimentación es un clásico que tampoco falla: lo que pasa en Supervivientes genera contenido, también, para El programa de AR, Fiesta o El tiempo justo, como también ocurre con La Isla de las Tentaciones.

Con un proceso de revisión global en mente, cobra sentido subrayar que otros realities han servido también para testar la salud de los formatos en la cadena, como Casados a primera vista, que se ha convertido en un sorprendente éxito. Se emitió hace años en Cuatro y pocos apostaban por sus buenos resultados, que han llegado con récord de audiencia en sentido ascendente emisión a emisión.

Por otro lado, Supervivientes y La Isla de las Tentaciones cuentan con un ingrediente clave para que los programas sigan teniendo mucha vida, longevidad que deben inyectar, de base, las generaciones más jóvenes: el de generar conversación social, imprescindible a día de hoy.

El crossover de Supervivientes y La Isla de las Tentaciones ya se siente en parte del casting del primero, con el que han arrastrado a los seguidores del programa de Sandra Barneda y los han sumado a los llegados por el interés generado por concursantes desconocidos -y alguno del corazón-. Aunque el verdadero puntazo sería la mezcla real: con todo el reality de Supervivientes todavía por delante, Telecinco ya promociona La Isla de las Tentaciones. Por soñar, que no sea. Quizás el mix de ambos sea lo que queda por inventar en televisión.

Ya han vuelto a la parrilla marcas que recuerdan a la esencia histórica de la cadena, como Allá tú y El precio justo que, aun sin liderar, van subiendo cada semana. Roma no se construyó en un día, de la misma forma que otros programas o rostros que ahora arrasan en antena no parecían encajar en el momento de su estreno. Al tiempo.