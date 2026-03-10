Arnold Schwarzenegger podría volver a una de sus franquicias más queridas: la saga lo pide a gritos

A sus 78 años, Arnold Schwarzenegger ya no tiene la agenda fílmica que vivió en los 80 y 90, cuando claramente fue la gran referencia cinematográfica del héroe de acción. Pero en un Hollywood donde las secuelas tardías, reboots y remakes están más a la orden del día que nunca, no es de extrañar que el actor de origen austríaco pueda volver a una de sus franquicias más legendarias. Sí, nos referimos a Predator o como bien la conocimos en España en 1987, Depredador.

En realidad Schwarzenegger nunca ha tenido un vínculo prolongado con la propiedad intelectual dirigida por primera vez por John McTiernan. A diferencia de propiedades intelectuales como Terminator o Conan, el exgobernador de California nunca ha repetido su papel de líder de las fuerzas especiales, Dutch. No obstante, si existe un momento indicado es este, después de que la saga haya alcanzado una gran popularidad y reconocimiento con sus últimas entregas. Y lo mejor para los fans del ganador del Globo de Oro es que esta no sería la única propiedad intelectual a la que podría volver.

¿Puede volver Schwarzenegger a Predator?

Teniendo en cuenta cómo Dan Trachtenberg ha conseguido expandir el universo del personaje diseñado por Stan Winston, la reaparición de Schwarzenegger sería tremendamente aplaudida por los fans. De hecho, el actor en cierta forma ya ha vuelto. En la animada Predator: Asesino de asesinos (2025), su personaje aparece criogenizado en el epílogo, al igual que el rol de Naru, la protagonista de Prey (2022). Pues ambos–junto a cientos de guerreros–permanecen en un coma profundo a expensas de servir como entretenimiento en la arena de combate de la raza extraterrestre.

La posibilidad de volver a ver a Schwarzenegger como Dutch es una realidad, sobre todo después de las últimas declaraciones de la estrella en su aparición en el Arnold Sports Festival. Tal y como contaba el intérprete, Trachtenberg ha realizado un gran trabajo con la franquicia, confirmando además haber hablado con el director para una futura incorporación en la siguiente entrega. Todavía no existe una nuncio oficial ni confirmación por parte de 20th Century Studios y Disney, pero desde luego sería un reclamo interesante volver a ver a un ya veterano personaje enfrentándose a alguna criatura de la especie o incluso, colaborando con Dek, el joven Yautja que conocimos en la aplaudida Predator: Badlands (2025).

‘Commando 2’ y el regreso de Conan

En un mundo audiovisual dominado por la nostalgia, recuperar a Schwarzenegger como icono referencial parece casi una Arcadia para los fanáticos del cine blockbuster y pata todos aquellos criados en los 90.

En la conferencia fitness fundada por él mismo, el actor confirmó también que la Fox le había hecho llegar un guion para una hipotética secuela de Comando. Todavía se desconoce si finalmente si el sello filmará la película, pero a esto se le suman los rumores que apuntan a King Conan, el gran proyecto que podría dirigir según varios medios estadounidenses, el cineasta Christopher McQuarrie (Misión Imposible: Sentencia final). Eso sí, de producirse, todos estos papeles deberían ser adaptados a las condiciones actuales del bueno de Arnie. Porque a pesar de su estado de forma envidiable, la edad pasa factura a todos. Incluso a los héroes de acción más legendarios.