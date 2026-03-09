Este actor podría ser el nuevo Aragorn en ‘La caza de Gollum’: ¿adiós a Viggo Mortensen?

El cine fantástico vuelve a estar de rigurosa moda. Harry Potter tendrá una serie en HBO Max, Apple TV se ha hecho con los derechos del Cosmere de Brandon Sanderson y dentro de poco, Netflix estrenará Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago. Aunque quizás, lo que más estimula a los fans del género es la producción de la última precuela del universo de la Tierra Media, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum. Warner Bros. planea lanzarla en algún momento del 2027 y eso implicaría comenzar el rodaje sin demasiada demora. Sabemos que la historia volverá a contar con antiguos miembros del reparto. Eso sí, en el caso de uno de sus protagonistas, la trama precisa de otro actor. La película deberá contar con un nuevo Aragorn.

Por el momento sólo son rumores, pero teniendo en cuenta varios factores secundarios lo más probable es que Viggo Mortensen no regrese como el icónico Montaraz. Y eso quiere decir que los ejecutivos de la major deben dar luz verde al nuevo actor que dará vida a Aragorn. Según se ha filtrado por varios insiders estadounidenses, el elegido sería el británico Leo Woodall. Con el fichaje, la IP buscará rejuvenecer a un personaje que recordemos, debería tener aproximadamente la misma edad que Mortensen tenía cuando rodó La comunidad del anillo (2001). Es decir, estar cerca de los cuarenta. Actualmente y tras un cuarto de siglo del estreno de la cinta, Mortensen tiene 67 años y resultaría poco creíble verlo como una versión rejuvenecida del heredero de Isildur. Una problemática que el proyecto también va a tener con otros actores confirmados como Ian McKellen y Elijah Wood. Pero ¿quién es realmente Woodall?

¿Un nuevo Aragorn?

El primero en hablar de la noticia fue Daniel Ritchman a través de su canal de Patreon. Se presupone que con McKellen y Wood, quienes con menos tiempo de metraje en pantalla, serán rejuvenecidos digitalmente. Aragorn en cambio, ocupa un rol protagónico en este capítulo de la historia y dicha sobreexposición CGI parece muy compleja (y costosa) de desarrollar para un personaje que, a priori, aparecerá en la mayor parte de esta aventura en la que el guerrero–por encargo de Gandalf–debe buscar a Gollum para intentar averiguar qué es lo que la criatura le ha contado a los orcos sobre el anillo único tras ser torturado durante días.

A Woodall lo vimos por primera vez en la segunda temporada de The White Lotus (2022), aunque recientemente se ha dejado ver con producciones más conocidas ocupando papeles importantes en Núremberg (2025) o Bridget Jones: Loca por él (2025). Este año en teoría debería estrenar Tony y lo nuevo de Justin Kurzel, Burning Rainbow Farm.

La caza de Gollum estará producida por Peter Jackson y dirigida por Andy Serkis, el actor que siempre ha encarnado a Gollum a través de la tecnología de captura de movimiento.

Siguen esperando a Mortensen

A pesar de las noticias que indican la presencia de Woodall, en la cúpula creativa de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum todavía esperan recuperar de alguna forma a Mortensen. Así lo contaba la guionista Philippa Boyens:

«Aragorn será un personaje muy importante en La caza de Gollum, y nuestro Aragorn vive en España, así que vamos a tener que traerlo de vuelta».

La precuela se sitúa cronológicamente justo antes de los acontecimientos de La comunidad del anillo y se estrenará el 17 de diciembre de 2027.