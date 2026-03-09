La serie que arrasa en Disney que está basada en hechos reales y es lo más romántico que puedes ver

Si pensamos que el ritmo de estrenos del pasado año fue inigualable, el casi primer trimestre cumplido de este 2026 no se está quedando atrás. Los Bridgerton, Salvador, El joven Sherlock, Portobello…la ficción de la pequeña pantalla no tiene previsto darnos ni un sólo respiro y la viva prueba de ello es la última serie que Disney ha colgado en su catálogo: Love Story: John F Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la nueva historia basada en hechos reales que narra el mediático matrimonio de las dos icónicas figuras de la cultura romántica estadounidense.

La trama de este primer arco de Love Story volverá a poner de manifiesto el amor que el showrunner Ryan Murphy le profesa al formato de las antologías. El guionista norteamericano es el responsable de American Horror Story, American Crime Story, Monstruo y Feud, siendo esta última una exploración de rivalidades históricas que ya pudimos ver en las dos temporadas hasta ahora publicadas; Bette and Joan y Capote vs. The Swans. En este caso, la serie disponible en Disney nos narra en este primer capítulo la relación de John F. Kennedy Jr. con la estilosa celebridad del mundo de la moda, Bessette. Y de tener éxito, Murphy explorará otras grandes parejas famosas bajo el pretexto de radiografiar varias décadas de la sociedad americana.

La serie de Disney que narra la tragedia de John F. Kennedy

Durante nueve episodios, Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette nos narra el amorío de dos de las figuras más seguidas de los 90. La del hijo del legendario presidente JFK y la de la dependienta ejecutiva de Calvin Klein y referencia clave en el mundo del ecosistema de la alta costura. Plasmando una química inconfundible entre ambos, la serie sigue su historia de amor, bajo la presión de los paparazzi y el peso que suponía por aquel entonces llevar el apellido Kennedy.

Es precisamente ahí donde la trama encuentra su gran interés: ver cómo la sociedad puede truncar una relación idílica. El enfoque de la serie de Disney nos presenta los momento íntimos de Kennedy y Bessette, así como la recreación de situaciones tan polémicas y comentadas como su acalorada y conocida discusión en 1996 en medio de un parque de Nueva York.

En el reparto encontramos a Paul Anthony Kelly dando vida a JFK y a Sarah Pidgeon en la piel de Bessette. Tras ellos, Naomi Watts es Jackie Kennedy, Grace Summer interpreta a Caroline Kennedy y Dree Hemingway asume el rol de Daryl Hannah. Después, completando el elenco secundario están Leila George, Noah Fearnley, Sydney Lemmon, Alessandro Nivola, Constance Zimmer y Erich Bergen.

Récord de audiencia y un final próximo

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se ha convertido desde su estreno el 12 de febrero en una de las series más vistas de FX y Disney Plus, acumulando más de 25 millones de horas vistas.

A partir de su lanzamiento, la casa del ratón ha ido publicando un capítulo semanal cada jueves. El último episodio está programado para lanzarse en la plataforma el próximo 26 de marzo.