Como amante de las series te presento las 10 mejores del 2025 (Segunda parte)

Segunda parte de la lista con las que, en mi opinión, son las mejores series de estreno del 2025. Aquí se mostrarán del quinto al primer puesto. Se trata de las ficciones más aclamadas por la crítica y el público, las que más premios han recibido y las que han protagonizado la conversación seriéfila durante los últimos 12 meses. Productos novedosos, arriesgados y con una realización portentosa. De todas me he permitido añadir una que, a mi parecer, ha hecho mucho menos ruido del que merece y es, sin duda, de las series más osadas y valientes del año. ¿Adivináis cuál puede ser? ¿Cuál ha sido para vosotros la mejor ficción televisiva del 2025?

05. ‘The Pitt’ (HBO)

La última ganadora del Emmy a la mejor serie dramática demuestra que no hace falta reinventar la rueda para hacer algo bueno. Las ficciones sobre médicos nunca fallan y esta, además de estar rodada en tiempo real, es una lección de guión y de ritmo impresionante. La tensión que provoca, lo bien que están todos los actores y lo arriesgado de los temas que plantea la convierten en un auténtica campeona.

04.’The studio’ (Apple TV +)

Ha sido la otra gran revelación del año, esta vez en comedia. Seth Rogen ha creado un artefacto cínico pero tierno sobre la industria de Hollywood que ironiza a la par que enternece por su amor al cine. Unos cameos increíbles y mucha originalidad en la puesta en escena garantizan las delicias de cualquier espectador.

03. ‘Efectos secundarios’ (HBO)

Me llama la atención lo poco que he oído hablar de esta serie más allá de los círculos seriéfilos. Tal vez sea porque es de animación- adulta, eso sí- pero de verdad que es de los productos más entretenidos, valientes y necesarios que se han podido ver recientemente. Espionaje farmaceutico, personajes únicos, misterio y un sentido del entretenimiento único. Además, cuenta con la mejor presentación de personaje que un servidor ha visto en décadas.

02. ‘Pluribus’ (Apple TV +)

Sin ser yo amante de la ciencia ficción, esta distopía de Vince Gilligan, sí, el de Breaking Bad, es un reto en sí misma. Una reflexión sobre el pensamiento único de la que ningún color ideológico sale intacto. Una mezcla de géneros única que pone a prueba a la capacidad de sorpresa del espectador. Y es que, por mucho que creas que tienes controlada la serie y que sabes por dónde va a ir, Gilligan da un volantazo emocional y narrativo que te vuelve a dejar en la casilla de salida pero con la boca abierta. Una maravilla.

01. ‘Adolescencia’ (Netflix)

Era obvio. Para un servidor, la mejor serie del 2025 es Adolescencia, retrato en plano secuencia de una investigación policial, una familia rota y un abismo social que da mucho miedo. Una increíble reflexión nada obvia sobre el patriarcado, las corrientes subterráneas entre padres e hijos y nuestra responsabilidad ante los actos más devastadores.