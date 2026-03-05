Es oficial: la serie ‘The Bear’ terminará en la quinta temporada

Quien haya seguido desde el inicio el fenómeno de la serie culinaria creada por Chritopher Storer sabrá que, en un principio, la historia del talentoso cocinero Carmy Berzatto tenía un recorrido reducido. Sin embargo, convertida de inmediato en un triunfo cultural para la pequeña pantalla, desde FX Network y Hulu no pudieron evitar prolongar las tramas de sus divertidos y psicológicamente complejos personajes. Pero desgraciadamente para los fans, The Bear servirá su postre final en la quinta temporada.

Al evidente cariño del público se le sumó muy pronto, la aprobación de la crítica profesional y la entrega masiva de premios. A pesar de haber estrenado su primera temporada en 2022, el palmarés de la ficción es extraordinario. The Bear tiene en sus vitrinas 12 Emmy y 5 Globos de Oro y con la quinta temporada pretende despedirse por todo lo alto. La motivación detrás del adiós definitivo de la serie comandada por Jeremy Allen White no es otro que la nula repercusión de su cuarta ronda de episodios, la cual se fue de vacío en la 77.ª edición de los Emmy perdiendo contra el fenómeno de The Studio. Si a esto le sumas las complicadas agendas de sus integrantes interpretativos (Allen, Ebon Moss-Bachrach y Ayo Edebiri), el resultado se convierte en uno de esos parones definitivos, interrumpidos en algún momento futuro mediante un revival.

‘The Bear’ cierra su historia en la quinta temporada

Aunque Deadline ha sido la primera en informar de cómo The Bear cerraría su trama en la quinta temporada, a la actriz Jamie Lee Curtis ya se le escapó hace dos semanas el punto y final del proyecto. La ganadora del Oscar escribía en un post de Instagram hace dos semanas lo siguiente: «Rodeada de un equipo extraordinario, un grupo de guionistas y productores, y compañeros de escena en la serie creada por Chris Storer, completé la historia de esta familia extraordinaria de la que todos nos hemos enamorado».

La cuarta temporada no tuvo un consenso tan aplaudido como el del conjunto de capítulos anteriores y en ella, se pudo atisbar ya esa decadencia clásica del formato que pide a gritos un descanso. Porque el trabajo de Storer, su equipo de guionistas y actores nos ha enamorado en un tiempo récord y, por eso, se merece una despedida digna que no depaupere la refrescante esencia del show.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios?

La idea original del creador era la de cerrar el ciclo narrativo con la anterior temporada, pero tras meditarlo en los despachos tuvieron claro que el grupo de cocineros necesitaba coordinar un fin de historia para cerrar, como es debido, todos los arcos de los personajes.

La quinta temporada seguirá el momento vital de Carmy, el cual dejó abierta la posibilidad de alejarse del negocio familiar y dejar a los mandos a Sydney (Edebiri) y Ritchie (Moss-Bachrach). Se desconoce eso sí, la fecha exacta de la conclusión. Lo más probable es que Hulu (Disney Plus en España) la lance a finales del presente año.