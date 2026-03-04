‘Juego de Tronos’ podría tener una película: ¿está preparada la franquicia para llegar a las salas de cine?

Si hay algo que los fans de Juego de Tronos llevan deseando desde hace años–aparte de una continuación de la serie original–es la filmación de una película que les permita ver el universo de Poniente en la gran pantalla. Un deseo que podría cumplirse próximamente de confirmarse una de las últimas noticias publicadas en medios norteamericanos sobre la franquicia. Según estos, Warner Bros. estaría desarrollando un largometraje con Beau Willimon (Andor, House of Cards) escribiendo el proyecto. De momento eso sí, hablamos de una iniciativa en una fase de desarrollo temprana por lo que todavía no existe una confirmación oficial ni por parte del estudio ni por sus máximos responsables.

George R.R.Martin no ha escrito todavía el último libro de la saga Canción de hielo y fuego, pero a pesar de ello, su cosmos medieval fantástico respira como una fuente inagotable para con su explotación audiovisual. Recientemente, El Caballero de los Siete Reinos ha sido el último éxito de dicha fiebre por su obra y próximamente, la tercera temporada de La casa del dragón llegará a HBO Max dispuesta a elevar su tono bélico entre dragones, luchas de poder y batallas multitudinarias. Aún con todo, se debe de ser prudente si hablamos de Juego de Tronos y su salto al formato de una película. Entre otras cosas porque la propiedad intelectual de Warner Bros. Discovery ya ha tenido iniciativas parecidas, que no han terminado materializándose en las salas cine.

Una creación fílmica siempre supone un producto mucho más arriesgado a nivel financiero y en lo que respecta a la IP, desde la major no saben a ciencia cierta, si la fiebre seriéfila por la creación de Martin terminaría teniendo un reclamo acorde a una inversión destinada al patio de butacas.

‘Juego de Tronos’: ¿una película precuela?

Las informaciones sobre Juego de Tronos y su supuesta película no terminan de ser claras. Pues el propio Martin comentó en una entrevista reciente que además de esta, HBO estaría barajando la posibilidad de convertir la misma historia en una serie. El quid de la cuestión reside en saber si a la compañía le compensará el riesgo de lanzarse al complejo mercado de la exhibición o seguir su senda de temporadas y capítulos que tan bien le ha funcionado desde el nacimiento de la historia primigenia en 2011.

Según cuenta THR, la trama se centraría en la conquista de Poniente por parte de Aegon I Targaryen, de la cual se habla formalmente en Canción de Hielo y Fuego. Es decir, 300 años antes de la serie insignia y aproximadamente un siglo antes de los sucesos vistos en la primera temporada de La casa del Dragón. Juego de Tronos es una de las marcas más relevantes del catálogo de Warner Bros. y la idea de amoldar su mundo fantástico al terreno de una película ha funcionado como una iniciativa recurrente en los despachos del estudio.

El riesgo: perderse entre precuelas

Una de los principales baches en la recta de incertidumbres que supone la ejecución del supuesto largometraje es la reciente compra del estudio por parte de Paramount Pictures. El conglomerado de David Ellison debería dar el visto bueno al proyecto, aunque no creemos que tras conocer su ambicioso plan de estrenar 30 películas al año a la ejecutiva le desagrade la idea de trasladar el fenómeno televisivo a la gran pantalla.

Como toda franquicia que se precie, avanzar narrativamente ejecutando precuelas de momento le ha ido bien a la saga. Sin embargo de seguir avanzando hacia atrás en sus historias, el proyecto corre el riesgo de que la complejidad cronológica de dinastías, personajes y casas familiares pueda terminar siendo un hándicap para la implicación de los espectadores.