El nombre de cuatro letras que se ha puesto de moda en España: es el favorito de todos los padres

Cuando se trata de encontrar un nombre para el bebé, siempre nos damos cuenta de que existen algunos que de repente se ponen de moda, pero que luego desaparecen o su tendencia ya no es tan fuerte. Y luego están aquellos que apenas se escuchan, que no son populares, pero que poco a poco va escalando posiciones. Es lo que ocurre precisamente con el nombre de cuatro letras para niño del que ahora te ofrecemos todos los detalles, y que convence cada vez a más padres.

El nombre en concreto no es otro que Izan, y que seguro que habrás oído si tienes hijos pequeños o en tu entorno familiar o social hay padres con hijos entre los 5 y los 10 años. Hace veinte años apenas se escuchaba, pero hoy sí que es mucho más popular y los datos oficiales confirman esa percepción. Según el Instituto Nacional de Estadística, Izan ocupa actualmente el puesto 32 entre los nombres más frecuentes para niños nacidos en 2024 y 2025. Puede que no encabece el ranking, pero su crecimiento constante lo ha convertido en uno de los favoritos de los nuevos padres. En total, supera ya los 34.000 registros en España y presenta una edad media de 10,7 años. Es decir, estamos ante un fenómeno claramente reciente.

El nombre de cuatro letras que se ha puesto de moda en España

A comienzos de los años 2000, Izan era una rareza en los registros civiles. De hecho, entre los nombres cortos comenzaron a imponerse Hugo, Martín o Leo y aunque estos siguen siendo de los favoritos, lo cierto es que Izan parece que ha ganado mucho terreno en la última década. Una de las explicaciones más repetidas apunta al ámbito internacional ya que el nombre Ethan sí que es mucho más conocido desde hace años. Figuras como el actor Ethan Hawke contribuyeron a que sonara cada vez más familiar.

La adaptación gráfica al castellano dio lugar a Izan, una versión que encajaba mejor en nuestra ortografía. Y si buscamos el origen, Ethan procede del hebreo Êthän y suele traducirse como «permanente» o «de larga vida» , pero también como «sólido». Ese significado, unido a una sonoridad moderna y breve, conectó con una generación de padres que buscaba nombres actuales, pero no excesivamente extravagantes.

Una coincidencia lingüística que también suma

Pero la historia no termina ahí. Izan tiene además un vinculo con el País Vasco, ya que en euskera, «izan”» significa «ser». Esa coincidencia ha reforzado su atractivo en determinadas zonas y ha aportado un matiz identitario que no tienen otros nombres importados.

No es una moda puntual ni local

Cuando un nombre se concentra en una sola provincia, suele tratarse de una tendencia pasajera o muy vinculada a una zona concreta. Sin embargo, los datos muestran que Izan se ha extendido por todo el territorio. Mirando el mapa del INE, las provincias con mayor porcentaje de niños llamados así son Toledo y Guadalajara, donde supera el 2 %. También destaca en León, Alicante, Castellón, Pontevedra o Tarragona.

Esa distribución confirma que no estamos ante una moda localizada, sino ante un fenómeno generalizado. Además, el hecho de que la edad media sea de poco más de diez años indica que su auge se consolidó en la última década. No es un nombre que haya desaparecido tras un pico puntual. Ha mantenido una tendencia estable.

La nueva generación que ya lo representa

Otra señal de que un nombre ha llegado para quedarse es su presencia en referentes públicos jóvenes. En los últimos años han aparecido figuras conocidas que lo llevan, como el piloto Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3 en 2022. También el baloncestista Izan Almansa, formado en la NBA Academy, o el cantante y actor Izan Llunas.

Qué buscan hoy los padres cuando eligen nombre

El auge de Izan no puede entenderse sin observar un cambio más amplio en las preferencias. Desde hace años, los nombres cortos dominan las listas. Especialmente los de cuatro o cinco letras y que sean fáciles de pronunciar en distintos idiomas. De este modo, y frente a generaciones anteriores, donde abundaban nombres compuestos o más tradicionales, ahora se busca sencillez y que no esté excesivamente ligado a una tradición concreta, pero que tampoco resulte extravagante. Izan cumple todas esas condiciones ya que es breve, moderno y reconocible. No necesita diminutivos, no genera dudas cuando se escribe y tiene una sonoridad muy limpia.

En definitiva, y aunque hoy ocupa el puesto 32 en el ranking oficial, su auge en apenas dos décadas demuestra que su implantación ha sido rápida. Más de 34.000 hombres llamados Izan en España no son fruto de una moda efímera de un par de años. Por este motivo, todo apunta a que seguirá presente en los próximos listados y puede que no alcance el número uno, pero ya se ha consolidado como un nombre de cuatro letras que marca a esta generación.