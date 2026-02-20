El nombre de bebé que se llevaba en los años 20 y vuelve a estar de moda entre los padres de España

Elegir el nombre de un bebé es sin lugar a dudas una de las elecciones que los futuros padres pueden hacer. No es sólo una cuestión de gustos personales, sino que a la larga puede influir en la identidad del niño y en cómo será percibido por los demás a lo largo de su vida. Muchas familias buscan nombres modernos y originales, mientras que otras prefieren opciones tradicionales con historia y significado. Sin embargo, como ocurre con la moda, los nombres también tienen ciclos y aquellos que parecían olvidados pueden volver con fuerza.

En los últimos años, ha resurgido una tendencia nostálgica en la elección de nombres para bebés. Muchos padres están optando por nombres que fueron populares hace un siglo, reviviendo así la esencia de los años 20. Esta década estuvo marcada por cambios culturales, avances tecnológicos y figuras icónicas que dejaron su huella en la historia. No es de extrañar que los nombres que triunfaban entonces vuelvan a captar la atención de las nuevas generaciones de padres. Entre los nombres que han experimentado un notable regreso hay uno en particular que está conquistando a muchas familias. Su sonido clásico, su elegancia atemporal y su significado lo convierten en una elección perfecta para quienes desean un nombre con carácter y distinción. ¿Quieres saber cuál es el nombre de bebé que se llevaba en los años 20 y vuelve a estar de moda entre los padres? Te lo desvelamos a continuación.

El nombre de bebé que se llevaba en los años 20 y vuelve a estar de moda

El nombre que está resurgiendo con fuerza en los registros de recién nacidos es Margaret. Este nombre, que fue muy común en la década de 1920, está experimentando un renacimiento gracias a su aire sofisticado y su fuerte significado. De origen griego, Margaret significa «perla», lo que evoca belleza, rareza y valor.

Durante los años 20, Margaret fue uno de los nombres más elegidos para niñas en países de habla inglesa y su popularidad se extendió a otras partes del mundo. Personajes influyentes como la actriz Margaret Gorman, quien se convirtió en la primera ganadora del concurso de Miss América en 1921, ayudaron a consolidar su prestigio. También encontramos a la escritora Margaret Mitchell, autora de Lo que el viento se llevó, una de las novelas más célebres de la historia.

¿Por qué vuelve a estar de moda?

El resurgimiento de Margaret no es casualidad. En la actualidad, los padres buscan nombres que transmitan fortaleza y elegancia, alejándose de opciones excesivamente modernas o efímeras. Margaret cumple con todos los requisitos de un nombre atemporal: tiene un sonido dulce pero firme, es fácilmente reconocible y ha sido llevado por mujeres influyentes en la historia.

Otro motivo de su regreso es la tendencia a recuperar nombres familiares. Muchas personas optan por honrar a sus abuelas o bisabuelas eligiendo nombres que fueron comunes en el pasado. Además, el auge de los nombres clásicos en la cultura popular ha impulsado el interés por Margaret y otros nombres con raíces históricas.

Variantes y diminutivos de Margaret

Una de las grandes ventajas de Margaret es la variedad de diminutivos que ofrece. Los padres que buscan una versión más corta o moderna pueden optar por alternativas como Maggie, Meg, Peggy o Greta, todas ellas derivadas de Margaret. Esto permite personalizar el nombre sin perder su esencia tradicional.

En otros idiomas, Margaret también tiene versiones adaptadas que mantienen su belleza. En español, Margarita es su equivalente más común, mientras que en francés se transforma en Marguerite. En italiano, encontramos Margherita, y en alemán, Margarete. Cada una de estas variantes conserva el significado original de «perla», lo que refuerza su carácter especial.

Otros nombres de los años 20 que están volviendo

Margaret no es el único nombre de la década de 1920 que está resurgiendo en las listas de bebés. Muchos otros nombres que fueron populares hace un siglo han vuelto a captar la atención de los padres actuales.

Dorothy

Helen

Ruth

Virginia

Betty

En cuanto a nombres para niños, algunos de los más destacados de los años 20 que están volviendo a ganar popularidad son:

Charles

Edward

George

Walter

Frank

La importancia de elegir un nombre con significado

El proceso de elegir el nombre de un bebé puede ser emocionante y desafiante a la vez. Más allá de la moda o la popularidad de ciertos nombres en una época determinada, es importante que los padres seleccionen un nombre que tenga un significado especial para ellos y que refleje los valores que desean transmitir a su hijo o hija.

Los nombres clásicos como Margaret no solo han demostrado su resistencia al paso del tiempo, sino que también están cargados de historia y simbolismo. En un mundo en constante cambio, apostar por un nombre con raíces sólidas es una manera de darle a un niño una identidad fuerte y duradera.

Si estás buscando un nombre para tu futuro bebé, quizás valga la pena explorar el legado de los años 20. Quién sabe, tal vez encuentres en esta época la inspiración perfecta para darle a tu hijo un nombre que lo acompañe con orgullo durante toda su vida.