Las imágenes del hallazgo de los restos de Francisca Cadenas y la detención de sus vecinos.

Son las imágenes del regreso de la Guardia Civil a la casa de los hermanos en la que hallaron los restos de Francisca Cadenas enterrados en el patio de la casa de Hornachos (Badajoz).

Después de nueve años de investigación, este lunes la UCO calificó como investigados a los dos vecinos de Francisca Cadenas y los llamó a declarar. El mayor interrumpió su comparecencia negándose a continuar y el menor se negó a hablar con los investigadores.

La actitud de los hermanos desencadenó el registro inmediato de su casa, a dos portales de la de Francisca Cadena. La Guardia Civil desplegó a más de 50 especialistas de Policía Científica, los perros del servicio cinológico y los expertos en analizar tabiques y suelos.

Enterrada a poca profundidad

Horas después, ya en la tarde del miércoles, los agentes detectaron que una parte del suelo del patio de luces de la casa parecía más reciente que el resto. La zona estaba tapada con plantas y una lavadora vieja, tras retirarla y a poca profundidad, encontraron los restos de Francisca Cadenas. El cadáver de la mujer estaba enterrado a poca profundidad y tapado con una capa de cemento y losetas.

Las imágenes muestran cómo, minutos después, los dos vecinos de Francisca Cadenas son detenidos en el mismo lugar, en su casa, donde el cadáver de la mujer había permanecido escondido durante nueve años.

Los investigadores creen que Julián, el menor de los dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas, la asesinó y Lolo, el mayor de ambos, le ayudó a desmembrar el cadáver y enterrarlo en una arqueta del patio de su casa. Después lo taparon con losetas y cubrieron la zona con una lavadora.