Los independentistas celebran que un atleta vasco se niegue a representar a España en el Europeo

La polémica decisión de Marko Usabiaga ha generado un gran revuelo en nuestro país. El atleta vasco ha decidido renunciar al Campeonato de Europa de Atletismo porque se niega a representar a España. El donostiarra de 22 años, pese a ser uno de los pocos profesionales en carreras de obstáculos (OCR) en todo el país, prefiere perderse la cita europea a vestir la camiseta del equipo español. Está orgulloso de repetir algo que ya hizo su padre, y los independentistas vascos celebran su decisión y se rinden ante él en las redes sociales.

«Enhorabuena», «gracias», «estamos orgullosos de ti», «elegiste la ikurriña, felicidades por ser tan valiente» o «grande Marko, lo primero es la dignidad, por coherencia no puedes llevar una bandera que oprime a tu pueblo», fueron algunos de los mensajes que enviaron a Marko Usabiaga desde el independentismo vasco, que agradece la decisión tomada por el atleta, que también ha sido muy criticado por otros aficionados españoles al deporte que no comparten su visión.

Zorionak, Marko, kontsekuente izateagatik, kirolarien artean oso ohikoa ez dena. Piperpotoaren eta ikurrinaren artean, zuk ikurrinaren selekzioa hautatu duzu. Bejondizula! — @naziogintza (@naziogintza) March 11, 2026

Marko Usabiaga y su decisión

La ausencia de Marko Usabiaga supone una pérdida deportiva importante para los intereses de la delegación española, dado que el donostiarra es un especialista de alto rendimiento en una disciplina exigente que no cuenta con demasiados profesionales. De este modo, el equipo nacional pierde a uno de sus competidores más fuertes en un momento de gran crecimiento para las carreras de obstáculos.

«He renunciado a mi plaza en el Campeonato de Europa. No saldré con la camiseta de España. Lo tengo claro, así me lo ha enseñado mi familia. Mi padre hizo lo mismo, en atletismo», comentaba en una entrevista para Euskadi Irratia que se ha hecho viral en las redes sociales y que está recibiendo multitud de respuestas, tanto positivas como negativas, por esa polémica decisión de renunciar al campeonato.

Marko Usabiaga es uno de los mejores deportistas en carreras de obstáculos (OCR), consiguiendo un palmarés de gran calibre. Ganó el Campeonato de Europa en los Dolomitas (Trentino, Italia) en la franja de edad de 18-19 años, hizo tercero en el Campeonato de Europa en Hungría, fue campeón de España con 19 años, y ha conseguido la victoria en importantes carreras OCR como Valhalla Race Castellón, Poseidón Race Galicia, y Medieval Extreme Race en Peñíscola. Sin embargo, ha decidido no participar en el Campeonato de Europa con España, algo que puede tener consecuencias muy negativas para su carrera.

«Probé con el fútbol, como tantos chavales de mi edad, pero me di cuenta de que lo que me gustaba era competir de manera individual. Cuando era pequeño, siempre quedaba de los peores. Aun así, siempre quise ser el mejor y desde entonces no he parado de intentarlo. Creo que cada día estoy más cerca», contaba en una entrevista el atleta, que se prepara para las competiciones en las que sí estará.