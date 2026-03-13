Trump dice que está «destruyendo Irán» y advierte: «Tengo munición ilimitada para acabar con estos desquiciados»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que esta «destruyendo por completo» a Irán y de tener «munición ilimitada», subrayando que ya ha acabado con la Armada y la Fuerza Aérea del régimen iraní y que tiene «tiempo de sobra» para continuar con las operaciones militares iniciadas el 28 de febrero en plenas negociaciones con Teherán acerca de su programa nuclear.

«Estamos destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán, militar, económica y en otros aspectos», ha afirmado en una publicación en redes sociales en la que ha cargado contra el diario The New York Times, argumentando que si la gente «lee» sus informaciones, pensarían «erróneamente» que Estados Unidos «no está ganando».

Trump también ha hecho hincapié en su publicación que la Armada iraní ha «desaparecido», que su Fuerza Aérea ya «no existe», que los misiles y drones están siendo «diezmados», y que sus líderes han sido «borrados de la faz de la tierra».

«Llevan 47 años asesinando a personas inocentes en todo el mundo, y ahora yo, como el 47º presidente de Estados Unidos, los estoy asesinando», ha destacado, calificando sus órdenes militares como un «gran honor» y animando al público a «observar lo que les sucede hoy a estos desquiciados».

Ataques «20 veces más fuertes» a Irán

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca advirtió a Irán el pasado lunes de que atacaría «20 veces más fuerte» a Irán si Teherán toma cualquier medida que «interrumpa» el transporte de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

«Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora», ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de su red social Truth.

En el mismo mensaje, Trump aseguró que el Ejército estadounidense «eliminará objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación». «La muerte, el fuego y la furia reinará sobre ellos», ha agregado, antes de afirmar que espera y reza para que eso «no suceda».