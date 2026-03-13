Los investigadores creen que Julián, el menor de los dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas detenidos en Hornachos (Badajoz), la asesinó y ‘Lolo’, el mayor de ambos, le ayudó a desmembrar el cadáver y enterrarlo en una arqueta del patio de su casa. Después lo taparon con losetas y cubrieron la zona con una lavadora.

Cuando Francisca Cadenas desapareció, pasadas las 23:15 de la noche del 9 de mayo de 2017, el mayor de los hermanos asegura que estaba en el Hospital de Mérida visitando a un familiar.

La Guardia Civil revisó su coartada, comprobó que efectivamente había estado en el hospital. Los investigadores, sin descartarlo del todo, calculan que el sospechoso disponía de un espacio de tiempo muy justo para regresar a Hornachos en el momento de la desaparición de la mujer.

El hermano menor no tiene coartada

El que no tiene coartada es el hermano menor, que con toda seguridad estaba en Hornachos, en el lugar y en el momento de la desaparición de Francisca Cadenas.

Esta es el motivo por el que los especialistas de la UCO llamaron este lunes a declarar en primer lugar al hermano mayor y ya como investigado. Una vez interrogado el mayor y con nuevos datos en la mano, los investigadores se centrarían en el presunto autor del crimen, el hermano menor. Su negativa a declarar precipitó los registros posteriores en los que se hallaron los restos de la víctima.

«Yo no sabía nada»

Este jueves, un día después del hallazgo y ya con los dos hermanos detenidos, la Guardia Civil los trasladaba al registro de una finca de su propiedad, en la calle Fuentecilla de Hornachos, en busca de más evidencias.

Allí les esperaban familiares de Francisca Cadenas que se han encarado con ellos. «Yo no sabía nada» , respondía a gritos el hermano mayor, Manuel, ante las personas que le increpaban llamándoles «asesinos».

«Son presuntos inocentes»

En el mismo lugar del registro, los abogados de los dos hermanos comandados por el letrado José Duarte aseguraban que sus clientes «son presuntos inocentes».

«Ellos van a decir lo que tengan que decir ante su señoría, han colaborado desde el principio y van a seguir colaborando cuando se levante el secreto de sumario», han asegurado los letrados.