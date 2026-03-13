Quién es Edu Aguirre: edad, pareja e hijos, de dónde es y todo sobre el peleador en La Velada del Año 6

La presentación de La Velada del Año 6 ha comenzado con una sorpresa que pocos espectadores esperaban. El primer participante anunciado para el evento organizado por Ibai Llanos ha sido el periodista deportivo Edu Aguirre, una figura muy conocida que ahora se enfrentará a un reto completamente distinto: subirse a un ring de boxeo ante miles de espectadores y millones de seguidores.

El anuncio ha causado un notable impacto, ya que Aguirre es conocido principalmente por su trabajo en el periodismo deportivo y por su presencia habitual en tertulias televisivas. Su participación confirma, una vez más, la apuesta del espectáculo por mezclar perfiles muy distintos del mundo del deporte, el entretenimiento y las redes sociales.

¿Cuántos años tiene Edu Aguirre?

Edu Aguirre nació en Madrid en 1988 y se ha convertido con los años en uno de los rostros más reconocibles del periodismo deportivo televisivo en España. A sus 38 años, ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por su presencia constante en programas de debate futbolístico y por su cercanía con algunas de las grandes figuras del deporte internacional.

El periodista alcanzó una gran popularidad como colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones, el programa presentado por Josep Pedrerol en el que analiza la actualidad del fútbol junto a otros comentaristas. Su estilo directo y su defensa apasionada de determinados puntos de vista lo han convertido en uno de los tertulianos más reconocidos del espacio.

Más allá de su participación en debates televisivos, Aguirre también ha trabajado como reportero y presentador en distintos formatos relacionados con el deporte. Ese talento le ha permitido consolidar una carrera mediática que combina información, análisis y entrevistas con protagonistas de primer nivel.

Su amistad con Cristiano Ronaldo

Uno de los aspectos más conocidos de la trayectoria de Edu Aguirre es su relación personal con el futbolista Cristiano Ronaldo. La amistad entre ambos se remonta a la etapa en la que el delantero jugaba en el Real Madrid, cuando el periodista comenzó a cubrir su actividad deportiva con frecuencia.

Lo que inicialmente fue una relación profesional fue evolucionando con el tiempo hacia una amistad sincera. Tanto el futbolista como el periodista han reconocido en diversas ocasiones que el vínculo entre ambos también ha alcanzado a sus respectivas familias, que mantienen contacto habitual.

Gracias a esa relación, Edu ha logrado realizar varias entrevistas exclusivas con el jugador portugués. Una de las más comentadas fue la que protagonizaron en el programa Los amigos de Edu, donde el periodista conversó con Ronaldo en un tono mucho más personal de lo habitual en el ámbito deportivo.

Durante esa conversación, el delantero recibió al periodista en su casa y ambos repasaron distintos momentos de su trayectoria profesional y personal, incluida su nueva etapa futbolística en Arabia Saudí. El formato, más cercano y reflexivo, permitió mostrar una faceta menos habitual del astro portugués.

¿Quién es la novia de Edu Aguirre?

En el plano personal, Edu Aguirre mantiene desde hace años una relación estable con la influencer Julia MM Salmeán. La pareja comenzó su historia en 2017 y, desde entonces, ha compartido distintos momentos de su vida en común a través de las redes sociales.

A finales de 2023, el periodista dedicó a su pareja un mensaje público con motivo de su cumpleaños en el que dejó patente la solidez de su relación. «Desde el primer día lo supe… No existe camino si lo hago sin ti. Lo que un día soñamos ahora lo hemos logrado… escribimos la historia que está por venir», escribió entonces.

La pareja ha formado además una familia con dos hijos. En marzo de 2021 nació Pelayo, su primer hijo, mientras que en septiembre de 2022 llegó al mundo el pequeño Eduardo, conocido en la familia como Dudu.

Las redes sociales se han convertido en un espacio habitual para compartir escenas de su vida. Aguirre cuenta con más de un millón de seguidores, mientras que su pareja supera los 370.000 en Instagram, una plataforma en la que muestra con frecuencia momentos familiares, viajes y su actividad diaria.

La relación de Julia Salmeán con el entorno del futbolista también ha contribuido a que la pareja tenga una notable visibilidad en redes. Desde hace años forma parte de Las queridas, el grupo de amigas más cercano a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

La Velada del Año 6

La participación de Edu Aguirre en La Velada del Año 6 supone ahora un giro inesperado en su trayectoria pública. Aunque su carrera ha estado ligada principalmente al periodismo deportivo, el evento organizado por Ibai Llanos le situará por primera vez en el papel de competidor dentro de un combate de boxeo.

La Velada se ha convertido en uno de los espectáculos más seguidos del momento, combinando entretenimiento, deporte y creadores de contenido. Cada edición reúne a millones de espectadores en directo y se ha consolidado como uno de los grandes eventos del streaming.