Antxon Alonso, socio de Cerdán, salpicado en el ‘caso Forestalia’ con una empresa de 2,18 millones y cero empleados

Atxon Alonso Egurrola, señalado por la UCO como socio del ex diputado socialista Santos Cerdán en Servinabar SL, aparece en el sumario judicial Forestalia como propietario de Next Generation Caliope Innova SL, una sociedad con activos valorados en 2,18 millones de euros y sin un solo trabajador en plantilla.

La empresa figura en las diligencias instruidas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA, en el marco de unas diligencias abiertas por el Tribunal de Instancia de Teruel.

El atestado policial, firmado el 25 de febrero de 2026, detalla cómo la Guardia Civil ha rastreado el entramado societario vinculado a la investigación sobre Eugenio Domínguez, presunto partícipe de «supuestas irregularidades cometidas en la tramitación de proyectos de energías renovables, centralizados específicamente en proyectos de la empresa promotora Forestalia».

Alonso Egurrola adquirió 2.998 participaciones de Next Generation Caliope Innova SL en mayo de 2022. La operación quedó formalizada mediante el protocolo notarial número 2501, de fecha 17 de mayo de 2022, ante el notario Javier de Lucas Cadenas, según consta en los documentos incorporados al sumario consultado por OKDIARIO.

La sociedad fue fundada en abril de 2022 por un supuesto testaferro y la mercantil Caliope Innova SL, con un capital social de 3.000 euros. Apenas un mes después de su constitución, Caliope Innova transmitió 2.998 de sus participaciones a Alonso Egurrola, quedando este como socio mayoritario.

La vinculación entre ambas empresas no es anecdótica: Caliope Innova SL aparece de forma recurrente a lo largo del atestado como pieza central del entramado investigado.

Las últimas cuentas anuales de Next Generation Caliope Innova SL correspondientes al 31 de diciembre de 2023, depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, revelan una estructura financiera cuando menos llamativa.

La sociedad declaró un activo total de 2.180.917,99 euros, de los cuales 1.949.781,35 euros correspondían a efectivo en caja o cuentas bancarias. Sin embargo, frente a ese patrimonio, las deudas a corto plazo ascendían a 2.176.904,97 euros, lo que situaba el patrimonio neto en apenas 4.013,02 euros. La empresa no tenía ningún empleado ni en 2022 ni en 2023, según sus propios registros contables.

El resultado del ejercicio fue positivo, de 1.067 euros, tras unas pérdidas en 2022 de 54,49 euros. Los ingresos financieros, que ascendieron a 200.000 euros, permitieron compensar unas pérdidas de explotación de 100.782 euros.

La memoria de las cuentas describe a la empresa como una entidad «en fase de desarrollo de un proyecto energético de tecnología fotovoltaica, incluido dentro de varios proyectos», y señala que «apenas ha generado ingresos» hasta la fecha. Un eufemismo contable para describir una sociedad que, pese a manejar casi dos millones de euros en liquidez, no ha facturado un solo euro en concepto de ventas.

Entramado societario

La Guardia Civil ha rastreado cómo Caliope Innova SL, empresa madre de la investigada, fue constituida en septiembre de 2010 por dos presuntos testaferros, con un capital social de 3.100 euros.

A lo largo de los años siguientes, la sociedad fue protagonista de sucesivas compraventas de participaciones y de la creación de nuevas filiales: Caliope Energy Greem SL, constituida en noviembre de 2022, y Caliope Smart Energy SL, fundada en febrero de 2023, ambas con Caliope Innova como socio único.

El sumario también recoge que, el 27 de septiembre de 2023, Caliope Innova SL y Estudio de Asesoramiento Dherco SL —sociedad controlada por la esposa del investigado principal— firmaron ante notario un Acta de Depósito. Ese mismo día, ella y su marido, Eugenio Domínguez, suscribieron capitulaciones matrimoniales de separación de bienes.

El investigado principal, Domínguez, ejerció como subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. Funcionarios de esa misma Subdirección han declarado ante la Guardia Civil señalándole como presunto partícipe en las irregularidades investigadas.

La UCOMA ha consultado para su catalejo patrimonial el Registro Mercantil, la Dirección General de Tráfico, el Catastro, el Registro de la Propiedad, el Fichero de Titularidades Financieras y el Notariado.

Se han practicado entradas y registros en domicilios y empresas, argumentando que los indicios apuntan a «una perfecta y estructurada organización criminal cuyo único fin es el de conseguir la ejecución de los ilícitos penales descritos».

Los delitos investigados incluyen prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Next Generation Caliope Innova SL, de Antxon Alonso, tiene su domicilio social en la calle Serrano de Madrid. Una dirección de postín en pleno barrio de Salamanca, para una empresa sin empleados que dice estar desarrollando proyectos solares y que, mientras tanto, acumula casi dos millones en cuentas corrientes prestados por sus propias empresas vinculadas.