La UCO detiene a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar que cobraba las mordidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves en Vizcaya a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000 SL que cobraba de las mordidas, en el marco de la operación en la que fueron arrestados el miércoles Leire Díez, la fontanera del PSOE, y Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La UCO ha iniciado este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, empresa asociada a Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que es objeto de investigación por las presuntas comisiones vinculadas a la trama del PSOE. Estas inspecciones se realizan en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados Leire Díez y Vicente Fernández, a los que ahora se suma Antxon Alonso.

Los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación de la UCO. En las primeras horas tras la detención de Díez y Fernández se barajó que pudiera haber nuevas detenciones y en la mañana del jueves se ha conocido el arresto de Antxon Alonso, copropietario de Servinabar.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Noticia en ampliación