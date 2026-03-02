Vicente Gil analiza el tercer día de la Operación Furia Épica con la periodista israelí Nicole Mischel Morely desde Tel Aviv, el opositor iraní Amaciss Aghamiri en el exilio y los periodistas de OKDIARIO, Marta Torres y Jose de la Morena.

Israel y Estados Unidos destruyen 1.250 posiciones del régimen iraní en 48 horas y los 11 buques de su Armada en el Golfo de Omán.

Irán asegura que el Estrecho de Ormuz está cerrado y que quemará los petroleros que lo atraviesen.

Irán ataca a sus vecinos del Golfo y una base británica en Omán.

Trump afirma que «la gran oleada de ataques está por llegar y no descarta enviar tropas de tierra.

Hizbulá entra en la guerra y bombardea una base británica en Chipre.

El embajador de Irán en España amenaza a España: «Serán objetivo también».

Sánchez prohibe a Estados Unidos usar Rota y Morón.

Washington aavergüenza a Sánchez: «Ha perdido el rumbo moral».

Israel pregunta a Sánchez si ser felicitado por Hamás, los hutíes y ahora Irán es estar en el lado correcto de la historia.