Cuándo es el España – Islandia: horario y dónde ver por TV el partido de la selección española femenina de clasificación para el Mundial 2027

La selección española de fútbol femenino inicia su camino hacia el próximo Mundial que se celebrará en 2017 y arranca enfrentándose a Islandia en la primera jornada. El choque en el que las pupilas de Sonia Bermúdez esperan poder conseguir los tres puntos se disputará en Castellón, más concretamente en el Estadio de Castalia. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este choque del grupo A3 de la fase de clasificación.

A qué hora juega el España – Islandia de fútbol femenino

La selección española de fútbol femenino recibe a Islandia en Castalia para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Las pupilas de Sonia Bermúdez intentarán arrancar su participación con un triunfo ante el cuadro islandés y así comenzar dando un golpe sobre la mesa en un cuadro que no será nada sencillo, ya que también se tendrán que enfrentar a rivales duros como pueden ser Inglaterra o Ucrania.

Horario y cuándo juega la selección española de fútbol femenino

La UEFA ha programado este apasionante España – Islandia correspondiente a la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 para este martes 3 de marzo. El organismo que controla el fútbol en el viejo continente ha fijado el inicio de este vibrante encuentro de la selección española de fútbol femenino en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del choque para que el balón pueda rodar de manera puntual en Castalia.

Dónde ver el España vs Islandia en directo por TV: canal y en vivo online

RTVE fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que dispute la selección española de fútbol femenino en su camino hacia la próxima Copa del Mundo. El España – Islandia de la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Hay que tener en cuenta que este canal es en abierto, por lo que todos los amantes de este deporte podrán ver el choque de las de Sonia Bermúdez gratis por TV.

Todos aquellos seguidores de la selección española de fútbol femenino y los amantes del deporte rey en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el España – Islandia que corresponde a la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 mediante la app RTVE Play. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder con un ordenador a la web del ente público para disfrutar de todo lo que suceda en Castalia.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este choque de la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 que disputa la selección española de fútbol femenino. Cuando termine el partidazo España – Islandia publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes de las protagonistas que nos lleguen desde Castalia.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Islandia

Por otro lado, todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol femenino que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, la Ser u Onda Cero podrán conectar con Castalia para narrar el minuto a minuto de este vibrante España – Islandia.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Islandia

El Estadio de Castalia, situado en la ciudad de Castellón, será el escenario donde se jugará este emocionante España – Islandia de la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. El combinado nacional espera conseguir el triunfo en la casa del CD Castellón, que fue inaugurada en 1987. Actualmente tiene aforo para unas 15.500 personas y se espera que haya una buena entrada de un público dispuesto a animar a las jugadoras nacionales a estrenarse con victoria.

La UEFA ha designado a la árbitra albana Emanuela Rusta, por lo que será la responsable de dirigir la contienda en este España – Islandia de la jornada 1 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Cabe recordar que no hay VAR, por lo que sus decisiones serán las únicas que prevalecerán sin posibilidad de revisión. Sus asistentes en cada banda serán su compatriota Mirjeta Salla y la inglesa Nicoleta Bria. La también colegiada nacida en Albania Kejsi Tafilli será la cuarta árbitra.