Pipi Estrada regresa a OKDIARIO para dar las notas de la semana, con un suspenso claro en esta ocasión: el FC Barcelona. Lo hace por sus fracasos en los fichajes de Bernardo Silva o Julián Álvarez. La matrícula de honor de esta semana se la da Pipi Estrada a México por su animada inauguración del Mundial, con notable para Florentino Pérez.