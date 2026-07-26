Incendios en Madrid, Ávila y Toledo, en directo: mapa de fuegos activos, desalojos y última hora de la emergencia nacional hoy

El incendio que arrasa la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid sigue extendiéndose por el territorio nacional y el Gobierno ha ampliado la emergencia nacional a la provincia de Toledo esta noche del sábado, con el fin de reforzar la coordinación de los medios de extinción. Cerca de 90.000 vecinos de las zonas afectadas siguen evacuados y confinados mientras las llamas ya han calcinado 45.000 hectáreas.

En la Comunidad Valenciana tampoco se han librado de la ola de fuegos, pues el incendio de la Vall d’Uxó (Castellón) continuó «fuera de capacidad de extinción» y obligó a la evacuación de unas 15.000 personas de 16 municipios. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las próximas horas del domingo serán decisivas para tratar de controlar el fuego que dependerá de las condiciones meteorológicas.

Última hora de los incendios en Madrid, Ávila y Toledo, en directo: evolución y mapa en tiempo real