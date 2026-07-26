Incendios en Madrid, Ávila y Toledo, en directo: mapa de fuegos activos, desalojos y última hora de la emergencia nacional hoy
El pasado sábado fue un "mal día" en la lucha contra los incendios, dejando más de 90.000 afectados y la emergencia nacional ampliada a Toledo.
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El incendio que arrasa la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid sigue extendiéndose por el territorio nacional y el Gobierno ha ampliado la emergencia nacional a la provincia de Toledo esta noche del sábado, con el fin de reforzar la coordinación de los medios de extinción. Cerca de 90.000 vecinos de las zonas afectadas siguen evacuados y confinados mientras las llamas ya han calcinado 45.000 hectáreas.
En la Comunidad Valenciana tampoco se han librado de la ola de fuegos, pues el incendio de la Vall d’Uxó (Castellón) continuó «fuera de capacidad de extinción» y obligó a la evacuación de unas 15.000 personas de 16 municipios. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las próximas horas del domingo serán decisivas para tratar de controlar el fuego que dependerá de las condiciones meteorológicas.
Última hora de los incendios en Madrid, Ávila y Toledo, en directo: evolución y mapa en tiempo real
33 carreteras cortadas en toda España por los incendios
Los incendios forestales han obligado a cortar al menos 33 carreteras secundarias en España, afectando de manera crítica a la Sierra Oeste de Madrid, la provincia de Ávila y la Sierra Norte de Guadalajara.
Ninguna autovía o autopista principal de la red estatal se encuentra afectada, concentrándose todas las restricciones en la red convencional y autonómica.
Las autoridades y la Dirección General de Tráfico (DGT) recomiendan evitar de manera absoluta los desplazamientos innecesarios por las comarcas afectadas para facilitar el paso de los servicios de emergencia y evacuación.
El incendio de Madrid continúa activo y descontrolado
La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que al amanecer de este domingo, el incendio que afecta a la Sierra Oeste en la región continúa activo y sin estabilizar.
La Delegación asegura que la disminución del avance del incendio durante la madrugada ha permitido al operativo actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control, con prioridad absoluta en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas. No obstante, el incendio continúa activo y sin estabilizar.
Sánchez visitará Ávila
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este domingo la provincia de Ávila para evaluar los graves daños provocados por la ola de incendios forestales. Visitará el puesto de mando avanzado ubicado en el municipio de Navaluenga a partir de las 10:00 horas.
16.000 evacuados por el incendio de La Vall d’Uixò (Castellón)
Las autoridades han desalojado esta madrugada a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d’Uixò de modo preventivo ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con el que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio.
Toda la noche trabajando en Madrid
Durante toda la noche, 50 medios terrestres han trabajado para consolidar las labores realizadas a lo largo del día pese algunas incidencias provocadas por el viento. Además, se han efectuado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de M-501. Para hoy se esperan rachas algo más flojas desde el mediodía, que marcarán la evolución del fuego.
Incendios en España, en directo: última hora de la emergencia nacional hoy
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El viento, factor clave durante la jornada de hoy