Marlaska señala que la noche «no va a ser sencilla» y reconoce que «no ha sido un día positivo» en la lucha contra el fuego

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido este sábado que hoy «no ha sido un día positivo» para la evolución de los incendios en Ávila y Madrid, con unas condiciones meteorológicas que han sido «absolutamente difíciles». «Estamos un poco más pesimistas de lo que estábamos ayer», ha lamentado el ministro.

Marlaska ha presidido en Navaluenga (Ávila) la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el puesto de mando avanzado, después del cual ha comparecido ante la prensa acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El titular de Interior ha señalado que las previsiones apuntan a una ligera mejoría de las condiciones meteorológicas durante la jornada del domingo, lo que permitirá intensificar el ataque aéreo al incendio desde primera hora. En este sentido, ha recordado que ya se han incorporado los aviones anfibios enviados por Italia y Grecia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, así como brigadas terrestres procedentes de Portugal.

Marlaska ha incidido en que el objetivo prioritario será impedir que el fuego avance hacia el oeste y evitar la confluencia de distintos incendios activos, al tiempo que ha destacado la colaboración prestada por diez comunidades autónomas y por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuyos recursos se han sumado al dispositivo desplegado sobre el terreno.

«Los incendios no están controlados pero la situación sí»

El jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha matizado que «los incendios no están controlados pero la situación sí lo está», con el ánimo de «lanzar un mensaje de tranquilidad». Ha explicado que «existe una unión técnica en la zona de San Martín de Valdeiglesias. Sin embargo, al norte de San Martín, la zona de separación es de 15 kilómetros. Creemos que hemos detenido el avance de las llamas en el interior de esos dos incendios, así como en el flanco este que podía rolar hacia Madrid. El perímetro está definido, pero no está consolidado».