Oficial: el PSG ficha a Ferran Torres y ya está a las órdenes de Luis Enrique

Ya es oficial uno de los traspasos del verano. Ferran Torres es nuevo jugador del PSG después de que el club parisino haya alcanzado un acuerdo con el Barcelona para fichar al autor del gol de España en la final del Mundial. El delantero valenciano no sólo posa con la camiseta parisina, sino que ya entrena desde la mañana de este sábado a las órdenes de Luis Enrique.

Ferran firma hasta 2031 y dice adiós al Barça tras cinco temporadas. El salto del español es descomunal, pues lucirá el número 9 en el campeón de Europa los últimos dos años. El PSG ha pagado alrededor de 50 millones de euros al Barcelona para hacerse con un deseo de Luis Enrique y un refuerzo para la delantera parisina, en la que peleará el puesto con Dembélé y Kvaratskhelia, entre otros.

«El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Torres al club francés. El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Ferran Torres por su dedicación a lo largo de las cuatro temporadas y media en las que ha defendido la camiseta azulgrana y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional», comunicó este sábado el club azulgrana.

El jugador valenciano, que llegó al Barça en diciembre del 2021 procedente del Manchester City de Pep Guardiola, cierra una etapa de cuatro temporadas y media en el conjunto culé, con el que ha ganado siete títulos: tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Ferran ya habla como ‘parisino’

«Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posible», apuntó Ferran en declaraciones a los medios oficiales del club francés, con el que firma por cinco temporadas.

En total, el de Foios ha disputado 207 partidos vestido de azulgrana, en los que ha anotado 65 goles, que le han permitido colarse en la lista de los 50 máximos goleadores de la historia del club, y ha repartido 22 asistencias. En el curso 2025-26, compartió con su compañero Lamine Yamal el Trofeo Zarra gracias a sus 16 tantos anotados en Liga.

Ahora, Ferran se reencontrará con Luis Enrique, el técnico que le dio la oportunidad de debutar con la selección española absoluta en un partido de la Liga de Naciones ante Alemania en 2020. El preparador asturiano también apostó por él llevándolo a la Eurocopa 2020 y al Mundial de Qatar 2022.

Ya con Luis de la Fuente en el cargo, el valenciano conquistó la Liga de Naciones de 2023, y en 2024 logró su primer gran título con España al alzar la Eurocopa en Alemania. Pero sin duda su gran éxito con la selección llegó este mismo verano, en el que anotó el gol de la victoria de España en la final del Mundial ante Argentina (1-0), contribuyendo a que el país se bordase la segunda estrella en su camiseta. Además, fue elegido mejor jugador del partido.